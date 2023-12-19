Borcu Olanlar Toplansın! Kamu Bankasından 3 Ay Ertelemeli 100 Bin TL Kredi Ödemesi!

Kamu bankalarından güzel haberler gelmeye devam ediyor. 2024 yılına girmeden önce Ziraat Bankası borç kapatma kredisi için kampanya başlattı. Peki bu kredide hangi şartlar aranıyor ve ne gibi seçenekler sunuluyor? Detaylar Gecce farkı ile haberimizde...

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik olarak borç kapatma kredisi kampanyası başlattı. Bu özel kampanya, özellikle emekli vatandaşlar için düzenlenmiş olup, dijital bankacılık yoluyla rahatlıkla başvuru yapılabiliyor. Kampanya kapsamında, emekliler borçlarını kapatma imkanına sahip olacaklar, böylece finansal rahatlama sağlayacaklar.

Ziraat Bankası Borç Kapatma Kredisi Detayları

Kredi Tutarı: Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanyada, müşterilere 24 ay vadeli ve 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor.

Kolay Başvuru: Müşteriler, dijital bankacılık aracılığıyla başvurularını kolayca gerçekleştirebilirken, şubeye giderek de başvuru yapma seçeneği bulunuyor.

Taksit Erteleme: Bu kredi kampanyasında, taksit ödemeleri 3 ay süreyle ertelenebiliyor, bu da borç yükünü hafifletiyor.

Emekli Vatandaşlara Özel: Emekliler, bu kampanya sayesinde mevcut borçlarını kapatma fırsatı yakalayarak, ekonomik anlamda rahat bir nefes alabilecekler.

Bu borç kapatma kredisi ile emekli vatandaşlar, finansal yüklerini azaltarak daha rahat bir ekonomik yaşama adım atabilirler. Ziraat Bankası'nın sunduğu bu fırsat, emeklilerin finansal sıkıntılarını hafifletme konusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Bu kampanya, Ziraat Bankası'nın müşteri odaklı yaklaşımını ve sosyal sorumluluk bilincini yansıtıyor. Emeklilerin finansal ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış bu özel kredi seçeneği, bankanın müşterilerine sunduğu değeri ve desteği gösteriyor. Bu kampanya ile Ziraat Bankası, müşterilerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor ve emeklilere finansal açıdan yardımcı oluyor.