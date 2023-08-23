Borcu olan vatandaşlara nefes aldıracak haber! Bu yöntemle tüm borçlar şipşak siliniyor

Bu yöntemle tüm borçlar şipşak siliniyor! Borcu olan vatandaşlara nefes aldıracak haber- Finansal sıkıntılarınızı ortadan kaldırmak ve borçlarınızı kolaylıkla yönetmek artık ING'nin avantajlı kampanyası ile mümkün! Günümüzde birçok vatandaş, farklı bankalara olan borçlarını ödemekte güçlük çekiyor ve bu durum maddi açıdan zorlayıcı hale gelebiliyor. Ancak endişelenmeyin, ING'nin sunduğu borç transferi kredisi kampanyasıyla bu sorunlar tarihe karışıyor.

ING tarafından sunulan borç transferi kredisi kampanyası ile artık farklı bankalardaki borçlarınızı tek bir çatı altında toplama ve düzenli ödemelerle borçlarınızı kapatma fırsatını yakalayacaksınız. Bu sayede ödemeleriniz farklı dönemlerde dağılıp sizi zorlamayacak, finansal yönetiminizi kolaylaştıracaksınız.

Düşük Faiz Oranları ile Borçlarınızı Kapatabilirsiniz

ING'nin kampanyası %2,39'dan başlayan cazip faiz oranları ile dikkat çekiyor. Bu düşük faiz oranlarıyla farklı bankalara olan borçlarınızı kapatma fırsatını değerlendirebilirsiniz. Kredi tutarı 180 bin TL'ye kadar çıkabilir ve 36 aya varan esnek vade seçenekleri sunulmaktadır. Bu şekilde ödemelerinizi planlarken rahat edebilirsiniz.

ING kampanyasından yararlanmak için belirli bir kredi notuna sahip olmanız yeterli. Başvurularınızı hızlıca mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Eğer daha önce ING müşterisi değilseniz, mobil bankacılık uygulamasını indirerek kolayca müşteri olabilir ve kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Esnek Koşullarla Borçlarınızı Kapatın

Kampanya koşulları oldukça esnek ve size uygun şekilde düzenlenebiliyor. 3 ila 36 ay vadeler arasından seçim yapabilirsiniz. Dosya masrafı, kredi tutarınızın sadece binde beşi kadar, oldukça düşük bir oranda alınmaktadır. Aylık akdi faiz oranları ise %2,39 ile %6,99 arasında değişmekte ve ödeme performansınıza göre belirlenmektedir.

ING müşterileri başvurularını ING'nin çeşitli kanalları üzerinden hızla tamamlayabilirken, müşteri olmayanlar onaylanan kredilerini şubeye gitmeye gerek kalmadan kurye aracılığıyla kullanabilirler. Bu da size büyük bir zaman tasarrufu sağlar.

Son Tarih 31 Ağustos 2023! Fırsatı Kaçırmayın

Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak için son tarih 31 Ağustos 2023'dür. Kampanya kapsamında 5.001-100.000 TL arasındaki tutarlar için 3 ay erteleme seçeneği sunulurken, 36 aylık vade seçeneğinde 3 ay erteleme ile 33 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturulmaktadır.

Finansal Özgürlüğünüzü Yakalayın

ING Borç Transferi Kredisi Kampanyası ile farklı bankalara olan borçlarınızı bir araya getirin, düşük faiz oranlarıyla ödemelerinizi kolaylıkla yapın. Finansal özgürlüğünüzü yakalamak için bu fırsatı kaçırmayın! Hemen ING'nin mobil bankacılık uygulamasını indirerek başvurunuzu tamamlayın ve borçlarınızı kontrol altına alın. Unutmayın, 30 Haziran 2023 tarihine kadar başvurularınızı yapabilirsiniz.