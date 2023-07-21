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Borçlulara hızır gibi yetişti! Bankalar borçlarınızı kapatıyor! Akbank, Vakıfbank ve Denizbank duruma el attı!

Borç kapatma kredisi, vatandaşların farklı bankalardaki borçlarını tek bir bankada toplayarak ödeme yapmalarına olanak sağlayan bir kredi türüdür.

Borçlulara hızır gibi yetişti! Bankalar borçlarınızı kapatıyor! Akbank, Vakıfbank ve Denizbank duruma el attı!
Yayın Tarihi : 2023-07-21 09:18

Bankalar borçlarınızı kapatıyor! Akbank, Vakıfbank ve Denizbank duruma el attı! Borçlulara hızır gibi yetişti-  Birçok bankanın sunduğu borç kapatma kredisi, Transfer Kredisi olarak da adlandırılmaktadır ve borcu bulunan vatandaşlara ödemelerini daha rahat bir şekilde yapma imkanı sağlamaktadır. Bu kredi seçeneği, vatandaşların farklı bankalardaki borçlarını tek bir çatı altında birleştirerek ödeme kolaylığı sağlamaktadır. İşte detaylar:

Vakıfbank Borç Kredisi Kapatma Şartları

Vakıfbank, diğer bankalara borcu olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bu krediden faydalanabilmek için vatandaşların son altı ay içerisinde sigortalı bir işte çalışmaları gerekmektedir. Aynı zamanda kredi alınacak bankada maaş hesabı oluşturmak şartı aranmaktadır. 36 aya varan vade seçenekleriyle bu krediden yararlanmak mümkündür.

Denizbank Borç Ödeme Kredisi

Denizbank, borç ödeme kredisi imkanı sunarken, vatandaşların kendi bankalarında maaş hesabı oluşturması gerekmektedir. Diğer bankalara olan borçları birleştirerek ödemek için bu krediden faydalanmak mümkündür. Kefil şartı gözetilmez.

Akbank Borç Kapatma Kredisi

Akbank, sadece kendi müşterilerine borç kapatma kredisi imkanı sunmaktadır. Bu krediden faydalanabilmek için müşterilerin kendi bankalarında maaş hesabı oluşturmaları gerekiyor. 

Borç Kapatma Kredisi

Borç kapatma kredisi, vatandaşların farklı bankalardaki borçlarını tek bir bankada toplayarak ödeme yapmalarına olanak sağlayan bir kredi türüdür. Bu sayede vatandaşlar, birden fazla borcu olan durumdan kurtulabilir ve ödemelerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Her bankanın kendi şartları ve vade imkanları bulunmaktadır, bu nedenle vatandaşların şartları incelemesi ve kendilerine uygun kredi seçeneğini tercih etmeleri önemlidir. Bu kredi türü, binlerce vatandaşın mali durumlarını düzeltmelerine yardımcı olacak bir fırsat sunmaktadır.

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