Borçları olanlar için yeni duyuru geldi! 150.000 TL'ye kadar tüm borçlarınızı listeleyin ve Garanti BBVA gidin

Borçları olanlar için müjdeli bir haber var! Artık Garanti BBVA, 150.000 TL'ye kadar olan tüm borçları kapatma fırsatı sunuyor. Bu yeni duyuru, borçlu bireyler için büyük bir rahatlama kaynağı olabilir. Peki, Garanti BBVA 150.000 TL borç kapatma kredisi nasıl başvurulur? Hangi şartlar geçerlidir? İşte detaylar:

Garanti BBVA 150.000 TL Borç Kapatma Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Borçlarınızı kolayca kapatmak için Garanti BBVA'ya başvurmak oldukça kolaydır. Başvuru sürecini adım adım ele alalım:

Online Başvuru: Garanti BBVA'nın resmi web sitesine giderek, borç kapatma kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Formda kişisel bilgilerinizi ve borç detaylarınızı eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Şubeye Başvuru: İnternet üzerinden başvuruda bulunmak istemeyenler için Garanti BBVA şubelerine giderek, banka görevlilerinden yardım alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Belgelerin Hazırlanması: Başvuru yaparken kimlik belgenizin yanı sıra borçlarınızı gösteren belgeleri de hazır bulundurmanız gerekmektedir. Bu belgeler genellikle son ödeme dekontları veya borç tabloları olabilir. Değerlendirme Süreci: Başvurunuzun ardından, Garanti BBVA yetkilileri başvurunuzu değerlendireceklerdir. Başvurunuzun onaylanması durumunda, kredi limitiniz belirlenir ve size bildirilir. Kredi Kullanımı: Kredi limitiniz doğrultusunda belirlenen miktarı kullanarak borçlarınızı kapatabilirsiniz.

Garanti Bankası 150.000 TL Kredi Şartları Nelerdir?

Garanti BBVA'dan 150.000 TL borç kapatma kredisi alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. İşte kredi şartları: