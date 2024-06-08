Borçları olanlar için o bankadan haber var! Borçlarınızı tek bir kerede kapatma şansı verilecek!

Garanti Bankası, milyonlarca vatandaşın finansal yükünü hafifletmek için heyecan verici bir adım attı. Son duyuruya göre, banka, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan herkese özel bir kampanya başlatıyor: Borç Kapatma Kredisi!

Bu devrim niteliğindeki kampanya, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki borçları kapatmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Haziran ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanya, düşük faiz oranlarıyla desteklenerek vatandaşların borç batağından çıkmasına yardımcı olacak.

Garanti Bankası'nın bu hamlesi, finansal açıdan sıkışmış olan vatandaşlara bir nefes aldırmayı hedefliyor. Yüksek kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredileri, pek çok kişinin üzerinde ağır bir yük olarak duruyor. Ancak artık Garanti Bankası'nın yeni kampanyasıyla bu yükü hafifletmek mümkün olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler için başvuru süreci oldukça kolay. Garanti Bankası'nın herhangi bir şubesine giderek kimlik ve gelir belgeleriyle başvuru yapmak mümkün. Kredi puanının 1300 ve üzerinde olması gereken vatandaşlar, başvurularını bankanın kredi politikalarına uygun şekilde yapabilirler.

Ancak, banka şubelerine gitmek zorunda olmayanlar için de çözüm var. Garanti Bankası, başvuruları internet üzerinden de kabul ediyor. Bu sayede, vatandaşlar işlerini hallederken zaman kaybetmeden borçlarını kapatma fırsatına sahip olabilecekler.

Başvurularını tamamlayan vatandaşlar için işlemler hızla sonuçlanacak. Banka, başvuruları aldıktan sonra en kısa sürede değerlendirip onaylayacak ve borç kapatma kredisini müşterilerine sunacak. Bu sayede, borçlarıyla baş başa kalmış olanlar için bir rahatlama dönemi başlamış olacak.