Borç Morç Kalmayacak Bam Bam Bam! Ertelemeli Kredi 100.000 TL Ödenecek

Bankalar yeni müşteri kazanmak ya da mevcut müşterilerini kaybetmemek adına zaman zaman ek kredi kampanyaları düzenliyor. Düzenlenen bu kampanyalar finansal durumunda zor günler geçiren vatandaşın adeta imdadına yetişiyor. Biriken kredi borçlarını tek bir bankada toplamak amacı ile kamu bankaları zaman zaman borç kapatma kredisi sunarken yeni bir fırsatta Akbank'tan müşterilerine iletiliyor. Düzenlenen kampanya kapsamında farklı bankalarda biriken borçlarınızı Akbank tarafından verilecek olan düşük faizli kredi imkanı ile tek bankaya taşıyabilirsiniz . Borç kapatma kredisi kampanyasına 90 gün ertelemeli, uzun vadeli ve düşük faiz imkanları ile ulaşabilirsiniz.

Akbank'ın kendi müşterisine özel olarak oluşturduğu bütçe planı ile birlikte yüksek limitli krediye esnek ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Bu kapsamda 100.000 TL'ye kadar çekilecek olan kredilerinize 3 ay boyunca erteleyerek geri ödemeye başlayabilirsiniz. Akbank, vatandaşın borç yükünü hafifletmek amacıyla yeni bir kampanya teklifi sunuyor. 3 ay ertelemeli borç kapatma kredisi adı altında düzenlenen kampanya ile birlikte diğer bankalarda biriken bütün borçlarınıza tek bir kredi ödemesi ile bağlayabilme fırsatı sunuyor. Düzenlenen kampanya ile birlikte farklı bankalarda yer alan bütün borçlarınızı Akbank'ın cazip faiz oranları ile sunduğu kampanya kapsamında bir arada daha uzun taksit seçenekleri ile ödeyebilirsiniz.

ÖDEME SÜRESİ MİKTARA GÖRE DEĞİŞİYOR

Ödeme süresinin borç tutarına göre değişebileceğini sizlere söyleyebiliriz. 100 bin TL'ye kadar kredi limiti sunulacağı göz önünde bulunduruluyor. 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 ay vade imkanı sunulurken 50.000 TL ile 100.000 TL arasında nakit ihtiyacınızı 24 ay geri ödeme ile sağlayabilir, 100.000 TL üzerindeki kredi çekimlerinizi de 12 ay vade ile ödeyebilirsiniz. Kampanyanın cazip olmasının bir tarafı da 90 gün erteleme imkanının mevcut olması olarak bilinmekte. Öte yandan Akbank borç kapatma kredisine başvurmak da çok kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Akbank müşterisi olunması durumunda internet şubesi ya da mobil uygulama üzerinden başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Akbank müşterisi olmayan vatandaş ise Akbank'a kayıt olabilir Ve bunu da görüntülü görüşme yoluyla onaylayabilir. Bu sayede başvurunuzu banka şubesine gitmeden kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

AKBANK MÜŞTERİSİ OLMAK YETİYOR

Bu tekliften faydalanmak için ise Akbank müşterisi olmanız yeterlidir. Siz de hemen Akbank müşterisi olarak 100.000 TL borç kapatma kredisinden faydalanabilirsiniz. Bankanın sunduğu krediler bireyin kredi puanına göre değişkenlik göstermekteyken konu ile alakalı detayları ulaşmak için 444 25 25 numarasını arayarak Akbank müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Ağustos ayında geçerli olan kampanya 9 gün sonra sona ereceği de bankanın resmi internet sitesinde bildirilmiş bulunuyor.