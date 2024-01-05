Borç kapatma kredisi kampanyası: 100.000 TL'ye kadar verilecek olan bu nakit kampanyası 2024 güzel gelecek!

Ziraat Bankası, 2024'e bomba gibi giriş yaparak 100.000 TL'ye kadar olan borçları kapatma kredisi kampanyasını başlattı. Banka, vatandaşlara özel bu avantajlı teklif ile borçları daha düşük faizlerle bir araya getirerek ödeme kolaylığı sağlıyor. Kampanyanın detayları, Ziraat Bankası'nın finansal çözümleriyle ilgilenenleri heyecanlandırıyor.

Ziraat Bankası, borç kapatma kredisi kampanyası kapsamında başvuruda bulunan müşterilere özel avantajlar sunuyor. Bankanın bu kampanyası, 100.000 TL'ye kadar olan borçları kapatma imkanı sunarak vatandaşlara maddi rahatlık sağlıyor. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ödeme seçenekleri, müşterilere esnek bir ödeme planı sunuyor. Başvuru süreci de oldukça hızlı; Ziraat Bankası şubelerine giderek kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

Banka, onaylanan başvurular sonrasında borç kapatma işlemlerini de basitleştiriyor. Müşterilerden kapatmak istedikleri borçların IBAN numarasını talep eden banka, ödemeleri istenilen hesaplara aktarıyor. Bu sayede borçlarınızı tek bir çatı altında toplamak ve daha düşük faizle ödemek mümkün oluyor. Ancak unutulmamalıdır ki, bu krediyi kullanarak elinize nakit geçmeyecek, borçlarınız bankalar arasında kapatılacaktır.

Ziraat Bankası, sadece borç kapatma kredileri ile değil, aynı zamanda ihtiyaç kredileri ile de müşterilerine geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Yüksek limitli ihtiyaç kredisi seçenekleri ile borçlarınızı elden kapatma şansınız bulunuyor. Eğer 100.000 TL üzerinde kredi kullanmak istiyorsanız, bankaya ipotek verme şartıyla başvuruda bulunabilirsiniz.