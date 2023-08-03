Bölüm başına aldıkları ücretler dudak uçuklattı!

Yalı Çapkını, Aile, Kızılcık Şerbeti, Benim Adım Farah ve Yargı dizileri son dönemin en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı dizilerin yeni sezonu için geri sayım sürerken sevilen oyuncuların bölüm başına aldıkları ücret adeta dudak uçuklattı.





KIVANÇ TATLITUĞ ZİRVEDE

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre salı akşamlarının sevilen dizisi Aile'de Devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya 1,2 milyon lira kazanırken, Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 milyon lira alarak en fazla ücret alan isim oldu.







Cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını'nda rol alan Afra Saraçoğlu bölüm başına 500 bin TL, Mert Ramazan Demir ise 400 bin TL kazanıyor.





ADIM FARAH'IN YILDIZLARINA EŞİT ÜCRET

Benim Adım Farah'ın başrollerinde yer alan Demet Özdemir 650 bin TL, Engin Akyürek de 650 bin TL ücret alıyor.







Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu 100 bin TL, Doğukan Güngör ise 50 bin TL kazanıyor.





Yargı'nın yıldızları Pınar Deniz 700 bin TL, Kaan Urgancıoğlu da 700 bin TL ücret alıyor.