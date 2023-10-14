Bolu Depremi Sonrası Prof. Naci Görür'den Şaşırtıcı Açıklama

Bolu'da yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, jeolog Prof. Naci Görür'den beklenmedik bir değerlendirme geldi.

Görür'den Deprem Yorumu

Özellikle büyük depremlerden sonra analizleriyle tanınan Prof. Naci Görür, Bolu'da gerçekleşen deprem hakkında, "Bağışlar, Bolu’da 4,5 deprem oldu. MTA canlı fay haritasında bir fay yok ama ben sanki burada kabaca KAF’a paralel bir fay görüyorum. Elbetteki KAF zonunda, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Tepkiler Artıyor

Bu açıklama, sosyal medya kullanıcıları tarafından geniş yankı buldu. Görür'ün bu yorumu, birçok kişi tarafından anlaşılmaz bulunarak, konuya dair daha açıklayıcı bilgilerin paylaşılması talep edildi. Vatandaşlar, yaşanan bu deprem sonrasında daha net ve anlaşılır bilgilendirmeler beklediklerini ifade etti.

AFAD'dan Deprem Bilgisi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaşanan depremin büyüklüğünü 4.5 ve odak derinliğini 7,28 kilometre olarak açıkladı. Deprem sonrası hissedilen panikle birçok Bolu sakini, güvenli bölgelere doğru hareket etti.