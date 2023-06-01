BMW Haziran ayı fiyat listesi evlere şenlik! 1,2,3, 4 ve 5 serisi BMW fiyatlarına kallavi zam geldi!

1,2,3, 4 ve 5 serisi BMW fiyatlarına kallavi zam geldi! BMW Haziran ayı fiyat listesi evlere şenlik- BMW, dünya genelinde otomobil tutkunlarının gözdesi olan Alman bir otomobil üreticisidir. Mayıs 2023'te BMW, güncel fiyat listesini açıkladı. Ancak, bu fiyatlar birçok hayranı için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Fiyatlardaki ciddi yükseliş, BMW'nin artık ulaşılmaz bir hayal haline gelmesine sebep oldu.

BMW Fiyat Listesi

BMW'nin güncel fiyat listesi birçok otomobil severin dikkatini çekti. İşte merakla beklenen güncel fiyat listesinde yer alan bazı modeller ve fiyatları: