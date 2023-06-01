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BMW Haziran ayı fiyat listesi evlere şenlik! 1,2,3, 4 ve 5 serisi BMW fiyatlarına kallavi zam geldi!

BMW, dünya genelinde otomobil tutkunlarının gözdesi olan Alman bir otomobil üreticisidir. Mayıs 2023'te BMW, güncel fiyat listesini açıkladı.

BMW Haziran ayı fiyat listesi evlere şenlik! 1,2,3, 4 ve 5 serisi BMW fiyatlarına kallavi zam geldi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-06-2023 13:17

1,2,3, 4 ve 5 serisi BMW fiyatlarına kallavi zam geldi! BMW Haziran ayı fiyat listesi evlere şenlik-  BMW, dünya genelinde otomobil tutkunlarının gözdesi olan Alman bir otomobil üreticisidir. Mayıs 2023'te BMW, güncel fiyat listesini açıkladı. Ancak, bu fiyatlar birçok hayranı için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Fiyatlardaki ciddi yükseliş, BMW'nin artık ulaşılmaz bir hayal haline gelmesine sebep oldu. 

BMW Fiyat Listesi

BMW'nin güncel fiyat listesi birçok otomobil severin dikkatini çekti. İşte merakla beklenen güncel fiyat listesinde yer alan bazı modeller ve fiyatları:

1 Serisi

118i, Benzinli Sport Line, Otomatik: 1.387.400 TL
118i, Benzinli M Sport, Otomatik: 1.456.600 TL
116d, Dizel Sport Line, Otomatik: 1.457.600 TL
116d, Dizel M Sport, Otomatik: 1.526.200 TL

2 Serisi

218i Gran Coupe, Benzinli Sport Line, Otomatik: 1.492.200 TL
218i Gran Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik: 1.584.400 TL
216d Gran Coupe, Dizel Sport Line, Otomatik: 1.535.300 TL
216d Gran Coupe, Dizel M Sport, Otomatik: 1.626.700 TL
218i Active Tourer, Benzinli Luxury Line, Otomatik: 1.636.600 TL
218i Active Tourer, Benzinli M Sport, Otomatik: 1.696.900 TL
220i Active Tourer, Hibrit Luxury Line, Otomatik: 1.656.600 TL
220i Active Tourer, Hibrit M Sport, Otomatik: 1.717.000 TL

3 Serisi

320i Sedan, Benzinli M Sport, Otomatik: 2.349.600 TL
320i Sedan, Benzinli Edition M Sport, Otomatik: 2.605.200 TL
320d xDrive Touring, Dizel M Sport, Otomatik: 3.232.100 TL

4 Serisi

420i Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik: 2.508.400 TL
420i Coupe, Benzinli Edition M Sport, Otomatik: 2.883.000 TL
430i xDrive Coupe, Benzinli M Sport, Otomatik: 3.587.600 TL

5 Serisi:

520i Sedan, Benzinli Luxury Line, Otomatik: 3.117.600 TL

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