Bitcoin Zirveye Koşuyor: Son 3 Ayın En Yüksek Seviyesini Gördü

Bitcoin Son 3 Ayın Zirvesini Gördü: Neden Bu Yükseliş? Son günlerde Bitcoin'in etkileyici performansını mı merak ediyorsunuz? İşte size cevaplar.

Bitcoin, son zamanlarda dikkat çeken bir performans sergileyerek, son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto paralar arasında en büyük olan Bitcoin'in bu yükselişi, kripto topluluğunda büyük bir heyecana neden oldu.

Bitcoin'in Sıradışı Performansı

Son dört gün içinde, Bitcoin %10'dan fazla değer kazandı ve haftalık açılışını pozitif bir seviyede yaptı. Bu, kripto para biriminin boğa sinyallerini yaktığı anlamına geliyor. Ayrıca, Bitcoin yaz aylarından bu yana ilk kez 30 bin doların üzerinde haftalık kapanış yaptı. Şu anda 30.500 dolar civarında işlem görmekte.

Bitcoin ETF'lerinin Etkisi Nedir?

Uzun bir süredir, kripto para topluluğu Bitcoin spot ETF'lerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kabul edilmesini dört gözle bekliyor. Coinbase'in hukuk müşaviri Paul Grewal, SEC'nin bu talepleri kabul edeceğine dair olumlu sinyaller verdi.

Geçmişi hatırlarsak, Bitcoin'in son büyük yükselişi de SEC'nin Bitcoin vadeli ETF'lerini onaylamasıyla gelmişti. Ancak, Federal Rezerv'in sıkılaştırma politikaları ve uluslararası siyasi gelişmeler, Bitcoin'in değerini etkileyen faktörler arasında.

Bitcoin'in Geçmişi ve Geleceği

Bitcoin, Rusya-Ukrayna savaşı ve kripto dünyasındaki bazı olayların etkisiyle 15 bin dolara kadar düştü. Ancak, Fed'in Haziran ayındaki toplantısının ardından kısa bir süre içinde 31 bin doların üzerine çıkarak toparlandı. Fakat bu seviyede uzun süre kalamadı ve 24 bin ile 28 bin dolar arasında bir değer aralığında hareket etti.

Anlık Durum

Şu sıralar Bitcoin, 30.500 dolar seviyesinden işlem görmekte.