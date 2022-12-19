Birce Akalay'ı sinirlendiren soru!

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği 12'nci Sosyal Medya Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Birce Akalay, ödül aldıktan sonra kendisine yöneltilen soruya tepki gösterdi. Birce Akalay'a, “Birce Hanım bugün burada almış olduğunuz ödülün sizin için çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Daha önce aldığınız ödüller sizin için samimi değil miydi?” sorusu soruldu.

"ÇOK ÇİRKİN OLUYOR"

Ünlü oyuncu, “Böyle kötü anlamlar çıkarmayın. Üniversite öğrencilerinden aldığım bir ödül. 'Kötü ve samimiyetsiz miydi?' diye sorular sormayın, çok çirkin oluyor. Her aldığım ödül benim için çok değerli, öyle yorumlayın" dedi.