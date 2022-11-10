Birce Akalay: "Övmeyin, utanıyorum"

Geçtiğimiz günlerde Dubai’de bu yıl altıncısı gerçekleşen DIAFA Ödül Töreni’nde ‘Yılın Uluslararası Kadın Oyuncusu’ ödülünün sahibi olan Birce Akalay, gazetecilerin sorularına, “Gurur verici bir şey tabii ki. İlk kez uluslararası bir ödül aldım, umarım son olmaz. Ama beni övmeyin, utanıyorum” cevabını verdi.