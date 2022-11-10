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Gecce Magazin Haberleri

Birce Akalay: "Övmeyin, utanıyorum"

DIAFA Ödül Töreni’nde ‘Yılın Uluslararası Kadın Oyuncusu’ ödülünün sahibi olan Birce Akalay, "beni övmeyin, utanıyorum” dedi.

Birce Akalay:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2022 13:54

Oyuncu Birce Akalay, önceki gün Akmerkez’deydi. Geçtiğimiz günlerde Dubai’de bu yıl altıncısı gerçekleşen DIAFA Ödül Töreni’nde ‘Yılın Uluslararası Kadın Oyuncusu’ ödülünün sahibi olan Birce Akalay, gazetecilerin sorularına, “Gurur verici bir şey tabii ki. İlk kez uluslararası bir ödül aldım, umarım son olmaz. Ama beni övmeyin, utanıyorum” cevabını verdi. 

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