Bir zamanların taçsız kralı geri döndü! 2023 model Tofaş Şahin Türkiye’de de satışa çıktı, işte fiyatı!

Türkiye'nin otomotiv dünyasında efsaneleşen modellerinden biri olan Tofaş Şahin, 2002 yılında Türkiye'deki üretiminin sona ermesinin ardından Mısır ve Etiyopya gibi ülkelere satılmıştı. Ancak şimdi, yıllar sonra Etiyopya'dan Şahin'in geri dönüşüne şahit oluyoruz.

Etiyopya'dan Şahin'in Geri Dönüşü

Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki, Etiyopya uzun bir süredir Tofaş Şahin'i tekrar satışa sunmayı planlıyordu. Ancak küresel ekonomik krizin tetiklediği çip krizi, Etiyopya'nın bu kararı uygulamak için harekete geçmesine neden oldu.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru başlayan üretim ve geliştirme süreci 2023 yılı itibariyle sona erdi ve yeni nesil Tofaş Şahin modelleri satışa sunuldu. Yeni nesil Şahin modelleri, ne vaat ediyor?

Yeni Nesil Tofaş Şahin: Efsanenin Devamı

Yeni nesil Şahin, şasi, motor ve tasarım açısından orijinal Tofaş Şahin'e sadık kalmış durumda. Etiyopya, bu modelleri üretirken ellerinde kalan son stokları kullanmış gibi görünüyor. Bu nedenle üretilen araç sayısı oldukça sınırlı. Zaten satışa çıktığı gün, tüm modeller hızla tükenmiş durumda.

Etiyopya, bu özel modelleri sınırlı sayıda üreterek sahiplerine teslim etti. Yani şu anda Etiyopya sokaklarında 2023 model Şahinler dolaşmaya başladı. Ancak bu araçların Türkiye'ye gelecek olup olmadığı ise hala bir soru işareti.

Etiyopya'da Satışa Sunulan Şahin: İşte Fiyatı!

Sosyal medyada yer alan bir ilanda, Etiyopya'dan özel olarak getirtilen Tofaş Şahin modelinin Türkiye'de satışa sunulduğu duyuruldu. Tüm vergiler ödenmiş ve Türkiye plakası takılmış olan bu otomobil için belirlenen fiyat ise oldukça dikkat çekici.

2023 model Tofaş Şahin için talep edilen fiyat tam 5 milyon TL. Evet, yanlış duymadınız, 5 milyon TL. Bu fiyatı verebilecek meraklılar elbette olabilir, ancak ülkenin büyük bir bölümü için bu fiyat oldukça yüksek.