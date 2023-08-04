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Bir litre fiyatı rekora giden benzine devlet müdahalesi geldi! Dizel, benzin ve LPG'de tek depoda büyük indirim!

Vakıf Bankomat anlaşmalı istasyonlarda farklı günlerde tek seferde yapacağınız belirli tutarda alışverişleriniz üzerine bonus lira kazanabilirsiniz.

Bir litre fiyatı rekora giden benzine devlet müdahalesi geldi! Dizel, benzin ve LPG'de tek depoda büyük indirim!
Yayın Tarihi : 2023-08-04 09:54

Dizel, benzin ve LPG'de tek depoda büyük indirim! Bir litre fiyatı rekora giden benzine devlet müdahalesi geldi-  VakıfBank, akaryakıt ve otogaz alışverişleriniz için muhteşem bir kampanya başlattı. Yepyeni bu kampanya ile Ağustos ayı boyunca, Vakıf Bankomat anlaşmalı istasyonlarda farklı günlerde tek seferde yapacağınız belirli tutarda alışverişleriniz üzerine bonus lira kazanabilirsiniz.

75 TL Worldpuan Hediye!

VakıfBank Worldcard'ınızla 1-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her biri 750 TL ve üzeri 4 alışverişiniz için sürpriz bir ödül sizi bekliyor: 75 TL değerinde Worldpuan hediye!

Kampanya bireysel müşterilere özeldir. Ek kartlar ve sanal kartlar da kampanyaya dahil edilmiştir. Her bir müşteri kampanyadan toplamda en fazla 75 TL Worldpuan kazanabilir.

Kampanya Şartları ve Detayları

  • BusinessCard'lar, Bankomat Kart'lar, nakit çekim ve yurt dışı işlemleri, mail order, iade, iptal ve puan kullanımı işlemleri kampanyaya dahil değildir.
  • İşlem iptali durumunda kazandığınız puanlar geri alınacak, avans puan kullanımı nedeniyle geri alım mümkün olmadığında ilgili tutar kartınıza yansıtılacaktır.
  • Aynı gün içinde tek seferde yapacağınız 750 TL ve üzeri alışverişlerden sadece bir tanesi kampanyaya dahil edilecektir.
  • Kampanyaya katılım için VakıfBank Mobil uygulamasındaki "Cepte Kazan" bölümünden "Hemen Katıl" tuşuna tıklamanız gerekmektedir.
  • Kampanya katılımınızı 1-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında, alışverişinizden önce veya sonra gerçekleştirebilirsiniz.
  • Kampanya sonucunda kazandığınız Worldpuan'lar 06 Eylül 2023 tarihine kadar yüklenecek ve bir sonraki gün kullanıma açılacaktır. Worldpuan'larınızın son kullanma tarihi ise 21 Eylül 2023 olarak belirlenmiştir. Kullanılmayan puanlar 22 Eylül 2023 tarihinde geri alınacaktır.
  • Express Card sahipleri kampanyaya katılırken 4.99 TL katılım bedeli ödeyeceklerdir.
  • VakıfBank, kampanyayı herhangi bir zamanda durdurma veya kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Unutmayın, VakıfBank'ın bu özel kampanyası ile yakıt ve otogaz alışverişlerinizde bonus avantajlarından yararlanabilir, keyifli ve avantajlı alışverişler yapabilirsiniz!

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