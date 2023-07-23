Bir hafta sonra sizi sizden alacak! TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 640 bin TL'ye daire 10 sene vadeyle verilecek

TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 640 bin TL'ye daire 10 sene vadeyle verilecek! Bir hafta sonra sizi sizden alacak- Türkiye'de konut fiyatlarının artışıyla birlikte vatandaşlar, kendi ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirebilmek için devletin imkanlarına başvuruyorlar. TOKİ tarafından sunulan yeni projeler, milyonlarca vatandaşın uygun ödemelerle ev sahibi olabilmesine olanak tanıyor. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulan bu projeler sayesinde 42 şehirde, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire satışları açık artırma usulüyle yapılacak. Vatandaşlar, son başvuru günlerine yaklaşan projelere katılım sağlamak için ilgilenmeye başladılar ve başvuru şartlarını araştırıyorlar.

TOKİ'nin açıkladığı bilgiye göre; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde konut satışı gerçekleştirilecek.

Başvuran kişiler açık artırmayla birlikte 120 ay vadeli ve uygun fiyatlarla konut sahibi olabilecekler. TOKİ üzerinden satışa sunulan konutların fiyatlarını inceleyerek daha detaylı bilgiye ulaşmak mümkündür. Yayınlanan satış fiyatları sayesinde kişiler, uygun tutarlara ev sahibi olma fırsatına sahip olacaklar.

Açıklamalara göre, satışlar 01 Ağustos 2023 Salı günü saat 10.30'da açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, bu tarihte yapılacak olan açık artırmada ev sahibi olma şansını elde etmek için ilgili başvuruları yapabilirler. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan inceleme ve başvurular, vatandaşlara ev sahibi olma sürecinde önemli bir adım atma imkanı sunuyor.