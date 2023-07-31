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Bir gün içinde mobilden başvurana faizsiz 15.000 TL trink verilecek

Akbank'ın sunduğu bu özel kampanya ile nakit ihtiyacınızı taksitli ve avantajlı bir şekilde karşılayabilirsiniz. Başvuru işlemleri oldukça kolay ve hızlıdır.

Bir gün içinde mobilden başvurana faizsiz 15.000 TL trink verilecek
Yayın Tarihi : 2023-07-31 10:42

Akbank, müşterilerine yönelik yeni ve özel kampanyasını duyurdu. Anında nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için faizsiz nakit avans kampanyası başlatıldı. Kampanyanın süresi sadece iki gün kaldı, bu fırsatı kaçırmayın!

Hızlı Başvuru ile Faizsiz Nakit Avans

Akbank'ın sunduğu bu özel kampanya ile nakit ihtiyacınızı taksitli ve avantajlı bir şekilde karşılayabilirsiniz. Başvuru işlemleri oldukça kolay ve hızlıdır. Akbank müşterileri, mobil uygulama veya internet şubesini kullanarak kampanyaya başvurabilirler. Başvuru sırasında ek belge veya koşul talep edilmez. Nakit avans tutarı, kredi kartı limitinize göre belirlenir ve kredi kartı limitinizin bir kısmını faizsiz olarak kullanma imkanı sağlanır.

Akbank'ın sunmuş olduğu bu faizsiz nakit avans kampanyası ile 15 bin TL'ye kadar nakit avans alabilirsiniz. Bu tutar, kredi kartı limitinize göre değişiklik gösterebilir. Kampanyanın süresi yaklaşırken, vatandaşlar hızlıca mobil uygulama üzerinden müşteri olmaya başladılar. Bu özel kampanyadan faydalanmak için mobil uygulama üzerinden müşteri olmanız ve kredi kartı talep etmeniz gerekmektedir.

Akbank, bu faizsiz nakit avans kampanyası ile müşterilerine ekonomik destek sağlamayı hedefliyor. Kampanya süresince acil nakit ihtiyacı olan müşteriler, düşük maliyetlerle ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilirler. Kampanya koşulları ve süresi hakkında daha fazla bilgi için Akbank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bir gün içinde mobilden başvurana faizsiz 15.000 TL trink verilecek

Kampanya Koşulları ve Başvuru Süreci

Kampanyadan 13.06.2023 – 31.08.2023 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasını indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonuna tıklayarak uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan yeni Akbanklılar bu fırsattan yararlanabilirler. Yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olanların, ilk kez asıl Axess veya Wings karta başvurup 25.09.2023 tarihine kadar başvurularının onaylanması gerekmektedir. 25.09.2023 tarihine kadar başvurusu onaylanan Akbanklılar, taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanyadan 30.09.2023 tarihine kadar faydalanabilecektir. Kurye akışı ile Akbanklı olma sürecini tamamlayacak olan katılımcılar, belge işlemleri tamamlandıktan sonra kredi kartı başvurusunda bulunarak kampanyadan faydalanabilirler.

Akbank'ın faizsiz nakit avans kampanyasından hemen faydalanmak için başvurunuzu yapın, anında onay alın ve nakit ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayın!

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