Bir çırpıda ödenecek! Devlet destekli 150.000 TL nakit müjdesi! Faizsiz ve 2 ay ödemesiz kredi için başvurular start aldı!

Faizsiz ve 2 ay ödemesiz kredi için başvurular start aldı! Bir çırpıda ödenecek! Devlet destekli 150.000 TL nakit müjdesi- Sektör kaynaklarına göre, AK Parti'nin yeni bir torba yasa hazırlığı içerisinde olduğu ve bu yasalarla birlikte Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulacağı bildiriliyor. Bu banka, evlenmek isteyen gençlere özel krediler sunmayı hedefliyor.

Son haberlere göre, evlilik kredisi düzenlemesinin Temmuz ayında meclis gündemine geleceği belirtiliyor. 2. torba yasa kapsamında kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası, evlenmek isteyen vatandaşlara faizsiz ve geri ödemesiz olarak 150 bin TL'lik evlilik kredisi verecek. Kredinin geri ödemeleri 2 yıl sonra başlayacak ve evlenen gençler, aylık 3 bin 125 TL gibi uygun bir ödeme tutarıyla krediyi geri ödeyecekler.

Başvurular Erkene Alındı

Önceden belirtilen planlara göre, evlilik kredisi için başvuruların Ekim sonunda açılacağı ifade ediliyordu. Ancak gençlerin yaz döneminde evliliklerini gerçekleştirme ve nakit ihtiyaçları olduğundan dolayı başvuruların Temmuz sonunda açılacağı belirtiliyor. Söz konusu 150 bin TL evlilik kredisi gençlere faizsiz ve ertelenmiş şekilde verilecek. Evlenmek isteyen bireyler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı yeni açıklamaları beklemeye başladı. Başvuruların erkene alınması sayesinde bu yaz düğünlerini gerçekleştirecek kişiler nakit yardımından faydalanabilecekler.

Bu yeni düzenleme, evlenmek isteyen gençlere büyük bir destek sağlayacak ve düğün masraflarının karşılanmasında kolaylık sunacak. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla birlikte, evlilik hayali kuran gençler, daha uygun şartlarda kredi alarak evliliklerini gerçekleştirebilecekler. Önümüzdeki günlerde sürecin başlaması ve mecliste görüşmelerin yapılması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayınlanacak duyuruyla birlikte gençler için başvurular tamamen açılmış olacak.