BİM'e O gün giden pişman olmayacak Tek Tek Açıklandı Listede Her şey Sudan Ucuz

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta Cuma günleri raflardaki yerini alıyor. Bu Cuma da BİM aktüel ürünleri kaçırılmayacak fırsatları sunuyor. Ekonomik etkenlerin ön planda olduğu ve vatandaşın en kaliteyi en uyguna sunan marketi tercih günümüzde mağazalar kampanyaları ile oldukça dikkat çekiyor. Hele ki okulların açıldığı günümüzde BİM aktüel ürünler kampanyaları akılları baştan alacak indirimleri beraberinde getirirken, bu Cuma da farklı kategorilerde çok farklı ürünler indirimde olacak. Merakla beklenen BİM aktüel 15 Eylül indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. İndirimleri takip eden vatandaşın kıskacına giren o indirimli ürünler sizlerle.

BİM 15 Eylül Aktüel Ürünler Listesi

Her hafta Cuma günleri indirimli ürünler listesini bir kaç gün önceden sunan BİM geçtiğimiz seneden beri indirimli ürünlerini Salı günü de vatandaşa sunuyor. Önümüzdeki hafta BİM ürünleri çok tercih edilecek indirimler ile vatandaşa sunulacağa benziyor İşte merakla takip edilecek o liste

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16.999 TL

KUBA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 11.999 TL

Dijitsu 55" UHD Smart Tv 9.999 TL

Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.499 TL

Vivo Y15S Cep Telefonu 3.499 TL

Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna 99 TL

Polosmart Elektronik Kaş Düzeltme Cihazı 99 TL

Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 199 TL

Polosmart Elektronik Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

Polosmart Tırnak Kurutucu 99 TL

Polosmart Akıllı Baskül 245 TL

Polosmart Burun ve Kulak Kıl Alma Favori Düzeltme Seti 99 TL

Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 179 TL

Glass in love Ayaklı Cam Çay Bardağı 6'lı 129 TL

Glass in love Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

Glass in love Ayaklı Kahve Yanı Bardak 3'lü 75 TL

Glass in love Cam Vazo 99 TL

Glass in love Cam Şekerlik 300 ml 49,50 TL

Glass in love Cam Büyük Servis Tabağı 32 cm 99 TL

Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 3.299 TL

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.699 TL

Paşabahçe Invitation Oval Tabak 25 cm 24,50 TL

Paşabahçe Invitation Kase 17 cm 27,50 TL

Paşabahçe Invitation Oval Tabak 17 cm 2'li 34,50 TL

Range Midi Blend Blender Set 599 TL

Alpina Çelik Termos 480 ml 179 TL

Alpina 3 Bölmeli Servis Tabağı 109 TL

Alpina Peynir Bıçağı 2'li 69 TL

Naturalove Desenli Bambu Döner Tabla 35 cm 179 TL

Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 49 TL

Alpina Çay Süzgeci 59 TL

Chef's Sütlük 14 cm 65 TL

Benante Melamin Dikdörtgen Çerezlik 17,50 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 8,50 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 7,50 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 6,50 TL

Chef's Tekli Kavanoz Kapağı 1,25 TL

Borcam Kare Tepsi Seti 2'li 199 TL

Kare Badya 9,5 Litre 29,50 TL

Dondurucu Saklama Kabı 1000 ml 13,50 TL

Dondurucu Saklama Kabı 1800 ml 19,50 TL

Okyanus Banyo Seti 5'li 199 TL

Desenli Kahve Bardağı 500 ml 8,50 TL

Tablet Mob Temizlik Seti 109 TL

Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspası 59 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 21,50 TL