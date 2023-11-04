BİM’den kallavi tuvalet kağıdı ve kağıt havlularda müthiş indirim!

Marketler zinciri, aktüel ürünler kataloğunda evlerin vazgeçilmez temizlik ürünlerinden tuvalet kağıdı ve kağıt havlular üzerinde büyük bir indirim başlatıyor. Bu indirim, özellikle bütçesine dikkat eden tüketiciler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor. BİM’in bu çarpıcı indirim hamlesiyle, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen herkes yüz güldüren fiyatlarla tuvalet kağıdı ve kağıt havlu stoklayabilecek. Solo Bambu markasının kalitesini ve uygun fiyat avantajını bir arada sunan bu indirim, market raflarındaki yerini almaya hazırlanıyor.

İndirimin detayları şöyle sıralanıyor:

Solo Bambu 40’lı Tuvalet Kağıdı, piyasada bulunan benzer ürünlere kıyasla oldukça ekonomik bir seçenek haline geliyor. Normal şartlarda 299 TL’ye satılan bu paket, indirimle birlikte 159 TL’ye düşüyor. Bu rakamlar, müşterilerin %47’ye varan bir tasarruf yapmasını sağlıyor.

Solo markasının 16’lı Kağıt Havlu paketi de indirimden nasibini alıyor. Eski fiyatı 165 TL olan bu paket, şimdi 105 TL’ye satılacak. Tüketiciler bu üründe yaklaşık %36 oranında bir indirim kazançlı çıkıyor.

Her evin temel ihtiyaçlarından peçeteler de unutulmuyor. 45 TL’den satışa sunulan Solo 200 Adetlik Peçete paketi, 32,50 TL fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor. Bu da %28 oranında bir indirim anlamına geliyor.

BİM’in sunduğu bu indirim, temizlik ürünlerinde ekonomik çözümler arayan tüketiciler için büyük bir avantaj olarak dikkat çekiyor. Kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi olan BİM, bu kampanya ile müşteri memnuniyetini bir kez daha en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Müşteriler, bu indirimlerden yararlanabilmek için BİM mağazalarına ya da BİM’in online alışveriş platformuna göz atabilirler. Ancak unutulmamalıdır ki bu indirimler stoklarla sınırlı ve belirli bir zaman aralığı için geçerli. Dolayısıyla, bu fırsatları kaçırmak istemeyen tüketicilerin hızlı davranması gerekiyor.

BİM’in bu indirim kampanyasını duyurması, sosyal medyada ve alışveriş forumlarında hızla yayıldı ve birçok tüketici tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Ev ekonomisine katkı sağlamak ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın almak isteyenler için BİM’in bu indirimi, özellikle ekonomik dalgalanmaların hissedildiği bu günlerde bir nebze olsun rahatlama sağlayacak gibi görünüyor.