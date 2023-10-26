BİM'de Solo Tuvalet Kağıdı 159 TL'ye, Solo Peçete 32,50 TL'ye satılacak! BİM 31 Ekim 2023 aktüel kataloğu

Bu hafta BİM marketlerinde satışa sunulan ürünler arasında Oral-B Şarjlı Diş Fırçası, Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri, Nutella ve Jenny Willy Aylık Paketler gibi birçok ilgi çekici seçenek bulunuyor. Ancak merak edilen soru şu: Bu ürünlerin fiyatları ne kadar? İşte BİM 31 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi ve daha fazlası.

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 31 Ekim 2023 Fiyat Listesi

Jenny Willy Aylık Paketler - 219 TL: Jenny Willy'in aylık paketleri, lezzetli atıştırmalıklarla dolu ve sadece 219 TL. Solo Tuvalet Kağıdı Bambu Katkılı 40 Adet - 159 TL: Tuvalet ihtiyacınızı karşılayacak Solo Tuvalet Kağıdı, 40 adetlik paketiyle 159 TL. Peros Matik Toz Deterjan 10 Kg - 199 TL: Büyük aileler için ideal olan Peros Matik Toz Deterjan, 10 kg'lık ambalajında sadece 199 TL. Solo Kağıt Havlu Bambu Katkılı 16 Adet - 105 TL: Solo'nun bambu katkılı kağıt havlusu, 16 adetlik paketiyle sadece 105 TL. Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 Kg - 125 TL: Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı, büyük aileler için uygun bir seçenek ve sadece 125 TL. Solo Peçete - 32,50 TL: Solo'nun pratik peçeteleri, 32,50 TL'lik fiyatıyla her mutfakta bulunmalı. Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti - 149 TL: Bulaşık makineniz için etkili bir temizlik sağlayan Bind Activit tabletleri, sadece 149 TL. Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 38 Yıkama 2460 ml - 119 TL: Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı, 38 yıkamalık büyük şişesiyle sadece 119 TL. Vernel Yumuşatıcı 5 Litre - 86,50 TL: Vernel Yumuşatıcı, 5 litrelik ambalajıyla 86,50 TL. Bref Dixi Yüzey Temizleyici 5 Litre - 92,50 TL: Ev temizliği için ideal olan Bref Dixi Yüzey Temizleyici, 5 litrelik paketiyle 92,50 TL. Komili Sıvı Sabun 4 Litre - 59 TL: Komili'nin büyük boy sıvı sabunu, ekonomik fiyatıyla 59 TL. Domestos Çamaşır Suyu Bio Active Mutfak 750 ml - 29,50 TL: Domestos Çamaşır Suyu, bio aktif formülüyle 750 ml'lik şişesinde 29,50 TL. Domestos Wc Blok 2'li - 49 TL: Domestos Wc Blok, 2'li paketiyle 49 TL. Molped Günlük Hijyenik Ped 40'lı - 45 TL: Molped hijyenik pedleri, 40'lı paketiyle 45 TL. Komili Islak Havlu 3x60'lı - 29,50 TL: Komili Islak Havlu, 3 paketlik setiyle 29,50 TL. Sleepy Yüzey Temizleme Mendili 100'lü - 79 TL: Sleepy Yüzey Temizleme Mendili, 100'lü paketiyle 79 TL. Oral-B Şarjlı Diş Fırçası - 599 TL: Oral-B'nin şarjlı diş fırçası, diş sağlığına önem verenler için ideal ve sadece 599 TL. Cross Action Yedek Başlık 4'lü - 239 TL: Oral-B Cross Action yedek başlık seti, 4'lü paketiyle 239 TL. Head&Shoulders Şampuan - 159 TL: Head&Shoulders şampuan, saç sağlığınız için mükemmel bir seçenek ve sadece 159 TL. Venus Riviera Tıraş Bıçağı Kadın Gillette 2'li - 89 TL: Kadınlar için tasarlanmış Venus Riviera tıraş bıçağı, 2'li paketiyle 89 TL. Palmolive Duş Jeli 4x250 ml - 89 TL: Palmolive Duş Jeli, 4 şişeli setiyle 89 TL. Morfose Fön Suyu 240 ml - 75 TL: Morfose fön suyu, saç bakımınıza katkı sağlar ve 240 ml'lik şişesiyle 75 TL. Capitol Saç Maskesi - 44,50 TL: Capitol saç maskesi, saçlarınıza derinlemesine bakım yapar ve sadece 44,50 TL. Blade-Emotion Deodorant Roll-On Set - 79 TL: Blade-Emotion deodorant seti, roll-on şeklinde ve sadece 79 TL. Dermokil Micellar Makyaj Temizleme Suyu - 44,50 TL: Dermokil Micellar makyaj temizleme suyu, cilt temizliği için ideal ve sadece 44,50 TL. Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maskesi - 17,50 TL: Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maskesi, cildinize tazelik verir ve sadece 17,50 TL. Dermokil Yüz Temizleme Jeli 300 ml - 44,50 TL: Dermokil Yüz Temizleme Jeli, 300 ml'lik şişesiyle 44,50 TL. Nutella 1 Kg - 139 TL: Nutella'nın lezzeti, 1 kg'lık kavanozuyla sadece 139 TL. Oreo Ekstra Kremalı Kakaolu Sandviç Bisküvi 170 gr - 29,75 TL: Oreo'nun ekstra kremalı sandviç bisküvileri, 170 gr paketiyle 29,75 TL. Milka Çilekli Cheesecake Dolgulu Çikolata 300 gr - 59 TL: Milka çikolatanın lezzeti, çilekli cheesecake dolgusuyla buluşuyor, 300 gr'lık paketiyle 59 TL. Milka Sütlü Çikolata Dolgulu Sandviç Choco Pause 260 gr - 49 TL: Milka Sütlü Çikolata Dolgulu Sandviç, 260 gr'lık paketiyle 49 TL. Milka Çikolata Parçacıklı Mini Kurabiye 100 gr - 34,50 TL: Milka'nın çikolata parçacıklı mini kurabiyeleri, 100 gr paketiyle 34,50 TL. Milka Karamel Dolgulu Bütün Fındıklı Çikolata 300 gr - 59 TL: Milka Karamel Dolgulu Bütün Fındıklı Çikolata, 300 gr'lık paketiyle 59 TL. Milka Bonibon Şeker Kaplı Çikolata Draje 3x24,3 gr - 17,50 TL: Milka Bonibon Draje, 3 paketlik setiyle 17,50 TL. Milka Çikolata Kaplı Bisküvi Choco Moo 200 gr - 49 TL: Milka Çikolata Kaplı Bisküvi, 200 gr'lık paketiyle 49 TL. Nestle1927 Kutu Gofret 12x28 gr - 49 TL: Nestle1927 kutu gofret, 12'li paketiyle 49 TL. Milka Bisküvi Dolgulu Sütlü Çikolata Chips Ahoy 100 gr - 19,75 TL: Milka Bisküvi Dolgulu Sütlü Çikolata, Chips Ahoy lezzetiyle 100 gr paketiyle 19,75 TL. Patiswiss Jul Fıstık Ezme Dolgulu Mini Çikolatalar 150 gr - 37,50 TL: Patiswiss Jul Fıstık Ezme Dolgulu Mini Çikolatalar, 150 gr'lık paketiyle 37,50 TL. Tadelle Maxinut Fındık Parçalı Çikolatalı Gofret 4x30 gr - 27,50 TL: Tadelle Maxinut Fındık Parçalı Çikolatalı Gofret, 4 paketlik setiyle 27,50 TL.

BİM 31 Ekim 2023 Aktüel Ürünler Kataloğu İncelemesi

BİM'in 31 Ekim 2023 tarihli aktüel ürünler kataloğu, uygun fiyatları ve çeşitli ürün seçenekleriyle dikkat çekiyor. Her aileye hitap eden ürünlerin yer aldığı bu katalogda, temizlik ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine, atıştırmalıklardan gıda ürünlerine kadar birçok farklı kategori bulunuyor.

Özellikle temizlik ürünleri arasında yer alan Solo Tuvalet Kağıdı, Peros Matik Toz Deterjan ve Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı gibi ürünler, ev işlerinizi kolaylaştıracak ve hijyeninizi koruyacak seçenekler sunuyor. Aynı zamanda Vernel Yumuşatıcı ve Komili Sıvı Sabun gibi ürünler de günlük yaşamınızı daha konforlu hale getirecek.