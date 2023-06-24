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BİM'de buzdolabı 2.699 TL, Ankastre Set - 4.399 TL, mikrodalga fırın - 1.299 TL'ye düştü! Kapış kapış satacak!

Perakende sektörünün önde gelen firmalarından biri olan BİM, her hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğuyla tüketicilerin ilgisini çekiyor.

BİM'de buzdolabı 2.699 TL, Ankastre Set - 4.399 TL, mikrodalga fırın - 1.299 TL'ye düştü! Kapış kapış satacak!
Yayın Tarihi : 2023-06-24 11:42

Kapış kapış satacak! BİM'de buzdolabı 2.699 TL, Ankastre Set - 4.399 TL, mikrodalga fırın - 1.299 TL'ye düştü- Perakende sektörünün önde gelen firmalarından biri olan BİM, her hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğuyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. 23 Haziran 2023 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğunda, çeşitli kategorilerde birçok ürün yer almaktadır. İşte BİM'in 23-30 Haziran 2023 fiyat listesi ve katalogundaki ürünler:

  • Dijitsu 55" UHD Android Led Tv - 6.999 lira
  • Diitsu DB100 Tezgahaltı Buzdolabı - 2.699 lira
  • RKS RD5 Katlanır Elektrikli Bisiklet - 18.999 lira
  • RKS RSI-X PRO Katlanır Elektrikli Bisiklet - 11.999 lira
  • RKS ZF10 Elektrikli Bisiklet - 9.999 lira
  • Kumtel Beyaz Ankastre Set - 4.399 lira
  • 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap - 799 lira
  • 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap - 645 lira
  • 2 Kapaklı Ayakkabı Dolabı - 525 lira
  • RKS ZF15 Elektrikli Bisiklet - 9.999 lira
  • KUBA S15 Elektrikli Bisiklet - 5.999 lira
  • Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu - 3.399 lira
  • Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu - 2.799 lira
  • Dijitsu Dijital Mikrodalga Fırın - 1.299 lira
  • Polosmart Tws Kulaklık - 219 lira
  • Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz - 1.799 lira
  • Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere - 1.499 lira

Bunlar sadece BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan bazı ürünlerdir. Katalogda ayrıca mutfak araç gereçleri, temizlik setleri, çay setleri, depolama kabı gibi birçok ürün bulunmaktadır. Tüketiciler, ihtiyaçları doğrultusunda BİM mağazalarından uygun fiyatlarla bu ürünlere ulaşabilirler. Ancak, ürünlerin stoklarla sınırlı olduğu unutulmamalı ve ilgili mağazalarla iletişim kurarak güncel stok durumunu teyit etmek önemlidir.

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