BİM Yeni Yıla Özel İndirimlerini Duyurdu: 8 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğunda Neler Var?

BİM market zincirleri, 8 Ocak 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınlayarak, çeşitli ve uygun fiyatlı ürünlerini raflarına taşıdı. Tasarruflu alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için büyük ilgi uyandıran bu katalog, ekonomik zorluklar nedeniyle bütçesine dikkat edenler için önemli bir fırsat sunuyor.

BİM 8 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM'in yayınladığı 8 Ocak 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunda, geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Bu katalogda sunulan çeşitli ürünler ve fiyatları aşağıda listelenmiştir:

Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr: 189 TL

Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr: 219 TL

Teksüt Yarım Yağlı Beyaz Peynir 2 Kg: 219 TL

Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr: 189 TL

Akpınar Klasik İnek Peyniri 500 gr: 99,50 TL

Sunar Mısır Yağı 5 Litre 169,75 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 45 TL

Efsane Ekonomik İthal Pilavlık Pirinç 5 Kg 107,50 TL

Saban Nohut 2,5 Kg 97 TL

Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 55,50 TL

Meram Un 10 Kg 125 TL

Superfresh Ton Balığı 3x140 gr 119,50 TL

Tat Domates Salçası 1500 gr 89,50 TL

Tat Biber Salçası 1450 gr 119,75 TL

Duru Haşlanmış Kırmızı Fasulye 400 gr 14,50 TL

Duru Haşlanmış Börülce 400 gr 14,50 TL

Halk Margarin Paket 6x250 gr 69,50 TL

Knorr Tavuk Bulyon 24x10 gr 34,50 TL

Tat Ranch Sos 220 gr 28,50 TL

Kavaklıdere Beyaz Sirke Yeni 2 Litre 22 TL

Safir İyotlu Sofra Tuzu 1500 gr 8,50 TL

Yeni Kavaklıdere Karışık Turşu 1500 gr 38,50 TL

Yeni Kavaklıdere Salatalık Turşusu 1500 gr 42,50 TL

Arifoğlu Limon Tuzu 60 gr 9,75 TL

Arifoğlu Baharat Çeşitleri 9,75 TL

Arifoğlu Baharat Çeşitleri 13,50 TL

Seğmen Sarımsak Tozu 17,50 TL

Seğmen Soğan Tozu 100 gr 17,50 TL

Pastavilla Makarna Çeşitleri 19 TL

Dudomi Bardak Noodle 9,75 TL

Kataloğa dahil edilen ürünler arasında süt ve süt ürünleri, et ürünleri, kuru gıdalar, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri gibi çeşitli kategorilerde ürünler bulunuyor. Bu ürünler, her türlü ihtiyaca uygun seçenekler sunarak, müşterilerin günlük ihtiyaçlarını ekonomik bir şekilde karşılamalarına yardımcı oluyor. BİM'in sunduğu bu aktüel ürünler, özellikle bütçesini gözeterek alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir tasarruf imkanı sağlıyor. Katalogdaki uygun fiyatlar, pek çok kişinin alışverişlerini daha ekonomik bir şekilde yapmasına olanak tanıyor.

BİM'in 8 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için alışverişte tasarruf yapma imkanı sunarak, market alışverişlerinde önemli bir alternatif oluşturuyor. Bu katalog, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla, bireylerin ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynuyor. BİM'in bu yeni aktüel ürünler kataloğu, vatandaşların bütçelerine uygun, kaliteli ve çeşitli ürünler sunarak, ekonomik zorluklar içinde olan birçok kişiye yardımcı oluyor. Bu katalogla BİM, uygun fiyatlı ve kaliteli alışverişin adresi olmaya devam ediyor.