BİM Pazar İndirimini Başlattı! 24 Aralık'tan İtibaren Gelinin ve Damadın Bohçası Hazır!

Yeni yuva kurmayı planlayanlar için BİM'den sevindirici bir haber var! BİM, herkesin hayalini süsleyen ankastre mutfak setlerini inanılmaz bir fiyatla, sadece 5.499 TL'ye sunuyor. Bu fırsat, evlilik hazırlığındaki çiftler için kaçırılmayacak bir şans olarak dikkat çekiyor.

Çeyiz alışverişlerinin vazgeçilmez adresi BİM, bu hafta da kadınların favorisi olan ürünleri raflarına taşıyor. Her zevke uygun ürünlerin yer aldığı Aralık ayı kataloğu, alışveriş severler için geniş bir yelpaze sunuyor. 24 Aralık Pazar günü BİM'de bulabileceğiniz aktüel ürünler listesi oldukça çeşitli ve renkli. Polar çoraplar, cüzdanlar, kutu oyunları, airfryer, elektrikli süpürge, kar küresi, kaktüs çiçeği ve eğlenceli balonlar gibi pek çok ürün, bu tarihte raflardaki yerini alacak. BİM, 24 Aralık'taki aktüel ürünlerle hem yeni evlenecek çiftlerin hem de günlük ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla sunan BİM, alışveriş listelerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

BİM 24 Aralık Pazar İndirimleri

İşte BİM'in 24 Aralık Kataloğu'ndaki bazı öne çıkan ürünler ve fiyatları:

Philips Azur Buharlı Ütü: 1.799 TL

Braun Multiquick Blender Set: 2.049 TL

Braun Filtre Kahve Makinesi: 1.799 TL

Nautica Akıllı Tartı: 349 TL

Uzay Figürlü Işıklı Kumbara: 249 TL

Kumtel Cam Ankastre Set: 5.499 TL

Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı: 3.499 TL

Polosmart Metalik Membran Klavye: 269 TL

Polosmart Oyuncu Kulaklığı: 369 TL

Polosmart Gaming Mouse & Mouse Pad: 169 TL

Benante Desenli Pizza Tabağı: 75 TL

Benante Çerezlik Seti: 139 TL

Benante Desenli Baharat Seti 3'lü: 139 TL

Benante Desenli Kapaklı Saklama Kabı 3'lü: 139 TL

Yuvarlak Kelepçeli Kek Kalıbı: 229 TL

Muffin Kek Kalıbı: 109 TL

Naturalove Akasya Sunum Tabağı Çeşitleri: 109 TL

Naturalove Desenli Bambu Kesme Tahtası: 149 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre: 75 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre: 85 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre: 95 TL

LAV Kavanoz 370 cc: 17,50 TL

LAV Kavanoz 1000 cc: 27,50 TL

Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü: 49,50 TL

Bal Kavanozu: 39,50 TL

Rattan Sepet: 16,50 TL

Maşa Seti 3'lü: 29,50 TL

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti: 399 TL

İnci Askı Seti: 42,50 TL

Derin Saklama Kabı 4'lü: 49,50 TL

Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml: 39,50 TL

Petek Kurutmalık: 75 TL

Hazneli Temizlik Fırçası: 27,50 TL

Molinella Çift Kişilik Fitted Yorgan: 899 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti: 419 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti: 329 TL

Fitlli Yastık Kılıfı 2'li: 199 TL

Çift Kişilik Fitted Çarşaf: 99 TL

Tek Kişilik Fitted Çarşaf: 79 TL

Yastık Kılıfı 2'li: 39,50 TL

Baskılı Soft Tv Battaniyesi: 229 TL

Nakışlı Havlu: 39,50 TL

Kadın Atkı - Bere Takımı: 99 TL

Erkek Kaşkol: 69 TL

Erkek Bere: 49,50 TL

Kadın Bere: 65 TL

Erkek Oduncu Gömlek: 219 TL

Casilli Termal Tayt: 89 TL

Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Çorap: 155 TL

Kadın Terlik: 69 TL

Kapitone Küçük Cüzdan: 72,50 TL

Kapitone Büyük Cüzdan: 82,50 TL

Kapitone Kol Çantası: 139 TL

Kadın Bot: 349 TL

Bu geniş yelpazeli ürün listesi, BİM mağazalarında 24 Aralık Pazar günü müşterilerini bekliyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle dolu bu katalog, evlilik hazırlığındaki çiftler başta olmak ü