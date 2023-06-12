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BİM market en az 10500 TL maaşla yüzlerce personel alımı yapıyor! Kasiyer, temizlik depo görevlisi ve market elemanı alım şartları

Başvurunuzun değerlendirilmesi için gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlamanız önemlidir. Başvurunuzun sonucu, değerlendirme sürecinin ardından tarafınıza iletilir.

BİM market en az 10500 TL maaşla yüzlerce personel alımı yapıyor! Kasiyer, temizlik depo görevlisi ve market elemanı alım şartları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-06-2023 17:09

Kasiyer, temizlik depo görevlisi ve market elemanı alım şartları, BİM market en az 10500 TL maaşla yüzlerce personel alımı yapıyor-  BİM Birleşik Mağazalar, İŞKUR üzerinde art arda duyurular yayınlayarak personel alımı yapacağını duyurdu. İşte BİM personel alımı başvurusu hakkında bilgiler:

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

İŞKUR üzerinde yayınlanan personel alımı ilanına başvuruda bulunacak adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:

  • Market Elemanı
  • Reyon Görevlisi
  • Kasap
  • Kasiyer
  • Beden İşçisi (Genel)
  • Ambar/Depo Görevlisi
  • Diğer Satış Nezaretçileri
  • Satış Danışmanı/Uzmanı
  • Şoför-Yük Taşıma
  • Depo Görevlisi (Gıda)
  • Temizlik Görevlisi

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Bu kadrolara başvuracak adaylarda aranan genel şartlar şunlardır:

  • Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar,
  • Esnek ve vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
  • İletişim becerileri yüksek ve ekip çalışmasına yatkın,
  • Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip,
  • Müşterileri güler yüzle karşılamak ve uğurlamak,
  • Ürünlerin reyonda ve kasada etiket fiyat kontrollerini yapmak,
  • Ürünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak,
  • Sorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamak.

BAŞVURU

Personel alımı başvuruları internet üzerinden başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacaktır. Başvuruda bulunacak adaylar aşağıdaki linke giderek başvurularını yapabilirler:

"https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx"

Yukarıdaki linki takip ederek BİM personel alımı başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvurunuzun değerlendirilmesi için gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlamanız önemlidir. Başvurunuzun sonucu, değerlendirme sürecinin ardından tarafınıza iletilir. Başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, ilgili departmanlar tarafından sizinle iletişime geçilecektir.

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