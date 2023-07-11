BİM indirimin fişeğini ateşledi! Görenin ağzı bir karış açık... Ne ararsan geliyor, yok satacak!

Görenin ağzı bir karış açık... Ne ararsan geliyor, yok satacak! BİM indirimin fişeğini ateşledi- BİM Marketler Zinciri, beklenen indirimlerle dolu yeni bir aktüel katalog sunarak milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. BİM'in sunduğu indirimler büyük ilgi görmekte. Yarın sabah saat 09.00'dan itibaren tüm ürünler satışa sunulacak. BİM'in sunduğu aktüel katalog indirimleriyle birlikte müşteriler, ihtiyaçlarına uygun ürünleri uygun fiyatlarla satın alma fırsatı bulacaklar. Bu indirimler, tüketicilerin bütçelerine katkı sağlamak ve alışveriş deneyimlerini daha keyifli hale getirmek amacıyla yapılmaktadır.

Müşteriler, yarın itibariyle BİM Marketler Zinciri'ndeki indirimleri kaçırmamak için erken saatlerde mağazalarda olmayı planlamaktadır. BİM, müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri sunma misyonunu sürdürürken, aktüel kataloglarıyla da tüketicilerin beklentilerini karşılamaya devam etmektedir. Yarın sabah başlayacak olan indirimlerle birlikte müşteriler, BİM Marketler Zinciri'nde cazip fırsatları değerlendirerek alışverişlerini gerçekleştirebilecekler.

BİM Marketler Zinciri, 14 Temmuz itibarıyla müşterilere sunacağı indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Her hafta düzenli olarak paylaşılan bu kataloglar, tüketiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Bu hafta BİM'de çeşitli ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM 14 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda yer alan bazı ürünler ve fiyatları şu şekildedir:

7 parça çerezlik seti: 119 TL

Kavanoz kapağı: 1 TL

Kavanoz: 6 TL

Bunların yanı sıra katalogda birçok farklı ürün daha bulunmaktadır. Kumtel Siyah Cam Ankastre Set, Dijitsu DB100 Tezgahaltı Buzdolabı, Casper VIA M30 Cep Telefonu, Realme C25-Y Cep Telefonu, Kumtel 5.5 L Dijital Yağsız Fritöz, Sunny Çay Makinesi, Nautica Termos gibi ürünler de indirimli fiyatlarla müşterilere sunulacaktır.

Ayrıca, Paşabahçe Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi, Paşabahçe Kapaksız Kavanozlar, Chef's Kavanoz Kapağı Tekli, Lav Kilitli Saklama Kabı serisi, Lav Dekorlu Meşrubat Bardağı, Rakle Renkli Su Bardağı 2'li gibi mutfak ve saklama ürünleri de katalogda yer almaktadır.

Tüketiciler, BİM Marketler Zinciri'nin bu indirimli aktüel ürünler kataloğunu değerlendirerek ihtiyaçlarına uygun ürünleri daha ekonomik fiyatlarla satın alma fırsatını yakalayacaklar. Bu fırsatları kaçırmamak için müşteriler, 14 Temmuz sabahı erken saatlerde BİM mağazalarında yerini alabilir.