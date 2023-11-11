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BİM, A101 ve Şok markette 1, 4, 5 litre ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! İşte Sole, Evin, Yudum, Abalı, Biryağ fiyatları

Gıda fiyatlarındaki artış, Türkiye'de vatandaşların ekonomik durumunu yakından etkiliyor. Özellikle ayçiçek yağı fiyatları, halk tarafından dikkatle takip ediliyor.

BİM, A101 ve Şok markette 1, 4, 5 litre ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! İşte Sole, Evin, Yudum, Abalı, Biryağ fiyatları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-11-2023 14:46

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte, temel gıda ürünlerinin fiyatları daha da önem kazanıyor. İşte büyük market zincirlerindeki güncel ayçiçek yağı fiyatları ve bu durumun vatandaşın bütçesine etkisi:

BİM, A101 ve Şok Marketlerinde Ayçiçek Yağı Fiyatları

  • BİM Market: BİM marketler zincirinde 5 litrelik Sole Ayçiçek Yağı 165,00 TL, Biryağ markasının 5 litrelik ayçiçek yağı ise 193,90 TL fiyatla satılıyor.
  • Şok Market: Şok marketlerde 5 litrelik Evin Ayçiçek Yağı 165,00 TL'den satışa sunuluyor.
  • A101 Market: A101 marketlerinde ise farklı markalardan 5 litrelik ayçiçek yağları bulunmakta. Bu yağların fiyatları ise Vera Ayçiçek Yağı için 165,00 TL, Yudum Ayçiçek Yağı için 163,90 TL, Orkide Ayçiçek Yağı için 189,50 TL, Abalı Ayçiçek Yağı için 154,00 TL, Komili Ayçiçek Yağı için 175,90 TL, Torku Ayçiçek Yağı için 169,00 TL ve Biryağ Ayçiçek Yağı için 179,00 TL olarak belirlenmiş.

Gıda fiyatlarındaki bu artış, vatandaşların günlük yaşamını ve aile bütçelerini doğrudan etkiliyor. Özellikle temel gıda maddeleri arasında yer alan ayçiçek yağının fiyatlarındaki artış, ev ekonomilerini zorluyor.

Marketlerin fiyat politikaları, bu dönemde vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Fiyat farklılıkları ve kampanyalar, tüketicilerin alışveriş tercihlerini belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Artan gıda fiyatları karşısında vatandaşlar, bütçelerini korumak için çeşitli stratejiler geliştiriyorlar. Bu stratejiler arasında fırsat ürünlerini takip etmek, alternatif markalara yönelmek ve indirimleri değerlendirmek bulunuyor.

Gıda fiyatlarındaki artış, Türkiye'deki ekonomik durumu ve tüketici davranışlarını önemli ölçüde etkiliyor. Vatandaşlar, artan maliyetler karşısında alım güçlerini korumak ve bütçelerini dengede tutmak için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar.

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