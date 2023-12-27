BİM 29 Aralık'ta yılbaşı İndirimleri rekor kıracak

BİM market zincirlerinin 29 Aralık'tan itibaren sunduğu aktüel ürün kataloğu, özellikle son dönemde artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Uygun fiyatlı alternatifler sunan BİM, yıl sonu kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu kapsamda yayımlanan aktüel ürün kataloğunda birçok farklı ürün ve cazip fiyatlar yer alıyor.

BİM 29 Aralık Aktüel Ürünleri

BİM marketlerinde 26-29 Aralık tarihleri arasında aşağıdaki ürünler öne çıkıyor:

Torku Sucuk Dana Kangal: 139 TL

Banvit Piliç Kokteyl Sosis: 55 TL

Köfteci Ramiz Donuk Ramiz Köfte: 149 TL

Namet Soslu Dana Döner: 73 TL

Erpiliç-Keskinoğlu Dondurulmuş Piliç Fırınlık (Roaster): 59 TL

Le’Cola Kola 2,5 L: 24,50 TL

Sarıyer Gazlı İçecek Mandalina Aromalı: 24,50 TL

Benorganic %100 Vişne Suyu: 44,50 TL

Sarıkız Maden Suyu 6x250 ml: 21,50 TL

Kilikya Şalgam Suyu: 29,50 TL

Binvezir Tam Yağlı Yoğurt 1500 g: 42,50 TL

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg: 119 TL

Peysan Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 450 g: 109 TL

Peysan Çikolatalı Sürülebilir Peynir 150 g: 32,50 TL

Pınar Elit Siyah Zeytin 291-350 adet/kg: 99 TL

Şitoğlu Kış Pekmezi 1 kg: 72,50 TL

Lg 55 İNÇ 4K SMART NANOCELL TV: 20.499 TL

Dijitsu 58 İNÇ UHD SMART LED TV: 10.999 TL

Dijitsu 50 İNÇ UHD ANDROID LED TV: 8.999 TL

Tcl 32 İNÇ FHD ANDROİD TELEVİZYON 32S5400A: 5.699 TL

Kumtel 5.5 L Yağsız Air Fryer: 1.599 TL

Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria: 2.499 TL

Paşabahçe 6’lı Frezya Kase: 59 TL

Paşabahçe 2’li Mercan Kulplu Bardak: 32,50 TL

Paşabahçe Aurora Servis Tabağı: 89 TL

Paşabahçe Viva Kavanoz: 69 TL

6’lı Echo Su Bardağı: 79 TL

Bu ürünler ve fiyatlar BİM'in 29 Aralık tarihleri için sunduğu aktüel ürün kataloğundan alınmıştır. Katalogda yer alan ürünler, vatandaşlar için cazip fiyatlarla sunulmakta ve geniş bir ürün yelpazesini kapsamaktadır. Yıl sonu kampanyaları, özellikle ekonomik açıdan bütçe dostu seçenekler arayan tüketiciler için ideal bir alışveriş fırsatı sunuyor.