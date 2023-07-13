BİM 18 Temmuz aktüel kataloğuyla indirimin fitilini ateşledi! Büyük furya izdihamı, tam 81 ilde fırsat üstüne fırsat...

Büyük furya izdihamı, tam 81 ilde fırsat üstüne fırsat... BİM 18 Temmuz aktüel kataloğuyla indirimin fitilini ateşledi- Aşure Günü'ne sayılı günler kala, BİM marketinde aşure malzemeleri indirime girdi. Bu indirimin yanı sıra, kozmetik malzemeleri de indirimli olarak sunulacak. BİM'de çiğ bademden Hindistan cevizine, el kreminden makyaj süngerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

18 Temmuz 2023 tarihinden itibaren hangi kategorideki ürünlerin indirimli olduğu ve fiyatları şu şekildedir:

Aşurelik buğday 14,50 TL

İç Antep fıstığı 69,50 TL

Konsantre yumuşatıcı 34,50 TL

Yurt Hazır Aşure 200 gr 15 TL

Saban Aşurelik Buğday 1000 gr 14,50 TL

Tariş Aşurelik Küp Kesik Kuru İncir 150 gr 14,50 TL

Simbat Kırık Ceviz İçi 250 gr 42,50 TL

Tariş Kuru Meyve Karışımı 250 gr 29,50 TL

Keyifçe Soyulmuş Çiğ Badem 150 gr 39,50 TL

Keyifçe İç Antep Fıstığı 100 gr 69,50 TL

Gürsoy Kıyılmış İç Fındık 100 gr 19,50 TL

Hazarbey Ulukale Dut Kurusu 150 gr 29,50 TL

Tukaş Mısır Konservesi 19,50 TL

Yurdum Haşlanmış Konserve Nohut&Fasulye 19,50 TL

Greenlife Hindistan Cevizi 120 gr 15,75 TL

Greenlife Kabuk Tarçın 75 gr 16,75 TL

Greenlife Çam Fıstığı 20 gr 18,75 TL

Greenlife Karanfil 20 gr 9,75 TL

Greenlife Kuş Üzümü 65 gr 4,75 TL

Bu indirimler, müşterilere Aşure Günü için uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı sunmaktadır. Ancak fiyatlar ve ürünlerin stok durumu mağazalara göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla, indirimli ürünlerin mevcut olup olmadığını ve fiyatlarını doğrulamak için mağaza ziyaretinden önce BİM'in resmi web sitesi veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçmek önemlidir.