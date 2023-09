Bilinmeyen C vitamini deposu! O meyve vücudunuzu tamamen yeniliyor

İnsan vücudunun hastalığa neden olan mikroorganizmalarla savaşmasını sağlayan bağışıklık sistemini güçlendirmesinin en önemli yolu C vitamini almasıdır. C vitamini sayesinde güçlenen bağışıklık sistemi daha sağlıklı bir hayat sürmenize de yardımcı olur. İç Anadolu bölgesinde doğal olarak yetişen alıç meyvesi bilinmeyen bir C vitamini deposudur. İşte hastalıklara karşı direncinizi artıran ve bağışıklık sisteminizi güçlendiren alıç meyvesinin yararları ve alıç sirkesinin yapılışı.

Değeri bilinmeyen ancak insan sağlığının en büyük dostu olan alıç meyvesi İç Anadolu bölgesinde doğal olarak yetişen bir meyvedir. Kendiliğinden yetişen ve bakım gerektirmeyen alıç meyvesi, direkt meyve olarak tüketilebildiği gibi sirkesi yapılarak da faydaları kat kat artırılabilir.

Alıç Sirekesi Nasıl Yapılır?

Alıç meyvesi doğada kendiliğinden yetişen bir meyve olduğundan, doğadan toplanıyor. Toplandıktan sonra 24 saat boyunca suda bekletilerek temizleniyor.

Suda bekletilerek temizlenen alıçlara kaya tuzu, limon, bal ve nohut ekleniyor. Oda sıcaklığında bekletilen karışım sireke kıvamını almaya başlıyor. Karanlık ortamda bekletilen alıç sirekesi, 2 günde bir karıştırılmak üzere alıçlar tamamen dibe çokene kadar 1 ila 1 buçuk ay sonra tam manasıyla sirke kıvamını almış oluyor.

Tam manasıyla bir şifa kaynağı olan alıç meyvesinin başlıca faydası barındırdığı yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmesi. Bu sayede alıç tüketen insanlar kuvvetli bir bağışıklık sisitemine sahip olduğu için hastalıklara karşı da daha dirençli bir birey haline geliyor.

C vitamini bakımından en zengin meyvelerin başını çeken alıç meyvesi İç Anadolu bölgesinin genelinde doğal olarak yetişen bir meyve. Ancak Sivas ilinin iklimsel şartları burada yetişen alıç meyvesinin daha aromatik ve içeriğinin daha yoğun olmasını sağlıyor.

Faydaları saymakla bitmeyen alıç meyvesi üzerinde yapılan bilimsel çalışmalara göre alıç meyvesinin; kalp damar hastalarında çok faydalı olduğu, kanseri önlediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, şeker hastalığını ve tansiyonu dengelediği ortaya çıktı.

Gerçek C Vitamini Deposu Alıç

C vitaminin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri zaten biliniyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme etkisi nedeniyle herkes hasta olduğunda yada hastalıktan korunmak istediğinde hemen C vitamini içeren besinler tüketir. Portakal C vitamini içeriği bakımından zengin bir meyve olduğundan C vitamini almak isteyenlerin ilk tercihi. Ancak bilinmeyen ve portakaldan 10 kat daha fazla C vitamini içeren bir meyve daha var. Alıç tam manasıyla bir C vitamini deposu.

Alıç meyvesini bir çoğumuz ipe dizilmiş halde anımsıyoruz. Ancak alıç sirkesi direkt meyvenin kendisinden çok daha faydalı. Son yıllarda keşfedilen alıç sirkesinin faydaları sayesinde, sağlıklı beslenmek isteyenlerin diyetinde mutlaka bulunan alıç sirekesi büyük rabet görmeye başladı.

Aç Karnına İçilen Alıç Sirkesinin Faydaları Katlanarak Artıyor

Ev ortamında dahi rahatlıkla hazırlanabilen alıç sirkesinin faydaları saymakla bitmiyor. Ancak alıç sirkesi üzerinde yapılan araştımalar gösteriyor ki aç karnına tüketildiğinde faydaları kat kat artıyor.

Alıç sirkesinin şifasından yararlanmak isteyen vatandaşlara bir çay bardağının yarısı kadar alıç sirkesi ve üzerine su eklenerek hazırlanan karışımı aç karnına tüketmeleri öneriliyor. Ancak sirkenin yüksek asit içeriği sebebiyle mide sorunları bulunan vatandaşlar, tok karnına veya uykudan önce de alıç sirkesi tüketilebilir.