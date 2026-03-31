Bıçak Altına Yatmıştı: Kuşum Aydın Son Halini Paylaştı

Sahne dünyasının en renkli isimlerinden biri olan Kuşum Aydın, yıllar önce yaptırdığı dolgular nedeniyle yaşadığı pişmanlıkları ve yüzünde oluşan deformasyonu her fırsatta dile getiriyordu. Estetik mağduru olduğunu belirterek takipçilerini sık sık uyaran ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda bu sorunlardan kurtulmak adına radikal bir karar alarak yüz gerdirme ameliyatı için bıçak altına yatmıştı.

48 Saat Sonra Paylaşmıştı

Ameliyat masasına yatmadan hemen önceki halini takipçileriyle paylaşan ve dua isteyen Kuşum Aydın, operasyondan sadece 48 saat sonra ilk görüntüsünü yayınlayarak herkesi şaşırtmıştı. İyileşme sürecini şeffaf bir şekilde takipçileriyle paylaşan ünlü isimden, yüzündeki değişimi gözler önüne seren yeni bir paylaşım daha geldi.

Yüzü Gözle Görülür Şekilde Toparlandı

Kuşum Aydın'ın paylaştığı son karelerde, ameliyatın etkilerinin olumlu yönde ilerlediği ve yüzündeki deforme olmuş bölgelerin büyük oranda toparlandığı görüldü. Sağlık durumunun oldukça iyi olduğu gözlenen şarkıcının, daha dinç ve gergin bir görünüme kavuşması hayranları tarafından sevinçle karşılandı.