Beyaz ekrana dönüyor! O Ses Türkiye yılbaşı Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı sürprizi

Beyaz ekrana geri dönüyor. Beyaz Show programıyla rekorlar kıran Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye Yılbaşı programıyla ekranlara geliyor. Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı sürprizi yaşanacak.

Beyaz ekrana dönüyor! O Ses Türkiye yılbaşı Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı sürprizi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-12-2023 13:13

Her yıl Yılbaşı programında ekrana gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı detayları belli oldu. Beyazıt Öztürk'ün ekranlara geri döneceği program çekimlerine başlıyor!

Beyaz Show iptal, O Ses Türkiye Yılbaşı geliyor!

Acun Ilıcalı'nın yılbaşında sürpriz yapacağız Beyaz Show dönebilir açıklamaları sonrası Beyaz hayranları merakla programı bekliyordu. Ancak O Ses Türkiye Yılbaşı programında Beyaz sürprizi çıktı!

Beyazıt Öztürk sunacak!

o Ses Türkiye yılbaşı programını Beyazıt Öztürk sunacak. Beyaz Show bir kez daha ertelense de Beyazıt Öztürk sunumuyla O Ses Türkiye Yılbaşı ekranlara gelecek.

Acun Ilıcalı ve Meryem Uzerli jüri koltuğunda!

O Ses Türkiye yılbaşı programında bir sürpriz daha yaşandı. Acun Ilıcalı ve Meryem Uzerli O Ses Türkiye Yılbaşı programıdna jüri koltuğunda oturacak. Diğer jüri üyeleri Ebru Gündeş ve Murat Boz olacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı kimler yarışacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı programında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Sarp Apak, Bengi Apak, İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan yer alacak.

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