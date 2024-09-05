Beslenme çantasında olması gereken 5 sağlıklı yiyecek

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor, okul öncesi eğitim ise bir hafta erken başladı. Anaokulu ve ilkokul çağındaki çocukların gerekli besinleri alması açısından beslenme çantasına konulan yiyecekler büyük önem taşıyor. Beslenme çantasının içeriği çocukların hem sağlığını hem de okuldaki performansını doğrudan etkileyen bir faktör.

Beslenme Çocuk Gelişimi İçin Çok Önemli

Okul çağındaki çocuklar için dengeli ve doğru beslenmenin, çocuğun gelişimi açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken, LifeClub Diyetisyeni Zehra Elban, “Beslenme her yaşta önemlidir ancak çocukluk döneminde sağlıklı bir beslenme çantası, obezite ve kronik hastalık gelişme riskini azaltmanın yanı sıra, dikkat ve odaklanmanın yükseltilmesi ile okul başarısının artırılmasına büyük katkı sağlar. Çocukların sağlıklı beslenmesini desteklemek ve okulda enerjik kalmalarını sağlamak için beslenme çantalarında dengeli ve çeşitli besinler bulunmalıdır” dedi.

İdeal Beslenme Çantasında Neler Olmalı?

Beslenme çantalarının protein, karbonhidrat ve vitamin dengesi göz önünde bulundurularak hazırlanmasının önemine vurgu yapan Zehra Elban, ideal bir beslenme çantasında yer alması gereken beş temel besin grubunu şu şekilde sıraladı: