Beşiktaş Teknik Direktörünü Buldu! Hasan Arat Bizzat Kendisi Halledecek

Beşiktaş Teknik Direktörünü Buldu! Hasan Arat Bizzat Kendisi Halledecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-06-2024 21:59

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı ve ilk olarak teknik direktör olayını çözmek istiyor. Siyah beyazlı yönetim ünlü isimler ile görüşüyor ve yakın zamanda teknik direktör belli olacak. 

Beşiktaş yönetimi Razvan Lucescu ile bir görüşme yaptı. Rumen çalıştırıcı ile yapılan görüşme sonucunda olumsuz sonuçlar alındı. Lucescu, PAOK ile devam etmek istiyor. 

Bu durumda yeni isimlere yönelindi. Beşiktaş teknik direktör arayışlarını Slaven Bilic veya Jose Luis Mendilibar içinde teklif göndererek sonuçlandırmak istiyor. 

BEŞİKTAŞ'A MENDİLİBAR 

Beşiktaş yönetimi, Jose Luis Mendilibar'a teklif yapmaya hazırlanıyor! Yönetim 3 yıllık bir teklif sunacak. Ancak Mendilibar, son konferans ligi şampiyonluğu sonrasında Olimpiakos'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor. Görüşmeleri bizzat Hasan Arat yapacak. 

 

 

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