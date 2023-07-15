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Beş kuruş ÖTV ödemeden otomobil satışında yeni karar verildi! Bu model araçlar alınabilecek!

Son dönemde piyasalardaki durgunluk, otomobil alım satım sektöründe de etkisini göstermeye başladı.

Beş kuruş ÖTV ödemeden otomobil satışında yeni karar verildi! Bu model araçlar alınabilecek!
Yayın Tarihi : 2023-07-15 23:07

Bu model araçlar alınabilecek! Beş kuruş ÖTV ödemeden otomobil satışında yeni karar verildi-  Son dönemde piyasalardaki durgunluk, otomobil alım satım sektöründe de etkisini göstermeye başladı. Özellikle yükselen dolar kuru, otomobil satış fiyatlarını yükselterek ulaşılması güç seviyelere çıkardı. Bunun yanı sıra yüksek ÖTV uygulamaları da alıcıları zor durumda bıraktı.

Bu durumda otomobil almayı düşünenler için sıfır araç sahibi olmak bir hayal gibi görünmeye başladı. Ancak son yapılan düzenlemelerle ÖTV'nin kaldırılacağı açıklaması gelince, araç almak isteyenler büyük bir heyecan yaşadı.

ÖTV'siz Otomobil Açıklaması

Sonunda hükümetten beklenen açıklama geldi ve herkes rahat bir nefes aldı. ÖTV'nin kaldırılması haberi, araç almak isteyenleri sevindirdi. Özellikle sektörde çalışanlar ve taşımacılıkla uğraşan esnaf için bu karar büyük bir önem taşıdı.

Artık taşımacılık için gereken ve buna bağlı olarak belirli aralıklarla yenilenmesi gereken taşıtlar, ÖTV yükünden kurtulmuş oldu. ÖTV'nin araç fiyatları üzerindeki etkisi nedeniyle alım yapmakta geç kalan esnaf, hemen harekete geçerek kendilerine uygun araçları satın alma çalışmalarına başladı.

Bu düzenleme piyasada hareketlenmeye ve satış sektörüne canlılık getirdi. Önceki dönemde işlerin kötü gitmesi esnafı zor durumda bırakmıştı. Ayrıca, engelli raporlarının kötüye kullanımı da büyük bir sorundu.

Ancak ÖTV'nin düşürülmesiyle birlikte sahte rapor almaya çalışanların sayısı azaldı ve gerçek engellilerin mağduriyeti ortadan kalktı. Bu durum gerçek engelliler için olumlu bir gelişme oldu.

ÖTV'nin kaldırılması otomobil alım satım sektöründe hareketlilik yaratarak esnafa ve araç almak isteyenlere büyük bir destek oldu. Piyasada yaşanan canlanma, sektörün toparlanmasına ve ekonomiye olumlu bir katkı sağlamaya başladı.

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