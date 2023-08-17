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Berrak Tüzünataç arkadaşıyla tatilde...

Çeşme’de tatil yapan Berrak Tüzünataç önceki gün bir erkek arkadaşıyla denizde sohbet ederken objektife yansıdı.

Berrak Tüzünataç arkadaşıyla tatilde...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2023 09:18

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, yaz tatilini Çeşme'de sürdürürken, yakın bir arkadaşıyla birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Önceki gün plajda görüntülenen Tüzünataç, erkek arkadaşıyla birlikte denize girerek serinledi.

Tatilin tadını çıkarırken, Berrak Tüzünataç ve arkadaşı denizde uzun süre keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Oyuncunun etrafı sürekli gözlemlediği ve çevresine dikkat ettiği gözlemlendi.

Denizde geçirdikleri zamanın ardından, ikili şezlonglarına dönerek sohbetlerine devam etti. Tüm bu anlar, Berrak Tüzünataç'ın yakın çevresiyle keyifli vakit geçirmekten ve güzellikleri doyasıya yaşamaktan hoşlandığını yansıtıyor.

 

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