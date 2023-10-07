Bergüzar Korel'in Set Yoğunluğu Sitemi: Sosyal Medya Bu Yorumu Konuşuyor!

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya üzerinden paylaştığı yorgun ve morluklarla dolu bacak fotoğraflarıyla oyunculuğun zorluklarına dikkat çekti. Ancak bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı. Bazı takipçileri, oyuncunun maaşı ve ünlülüğü göz önüne alındığında bu tarz bir sitemkar paylaşımın yersiz olduğunu savundu.

"Ekmeğimi Hak Ediyorum"

Yoğun tepkiler üzerine Bergüzar Korel'den yanıt gecikmedi. Oyuncu, "Mesleğime karşı bir sevgim var. Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum" şeklinde kendini savundu. Korel, kazandığı parayı sonuna kadar hak ettiğini ve yoğun iş temposunun zorluklarına rağmen mesleğini severek yaptığını belirtti.

Instagram Üzerinden Gelen Tepkilere Cevap

Bergüzar Korel'in Instagram hesabında sıkça set yoğunluğundan ve yorulduğundan bahsetmesi, bazı kullanıcıların tepkisini çekti. "Dünya para kazanıyor, neden şikayet ediyor?" gibi yorumlara maruz kalan oyuncu, Instagram üzerinden cevap verdi: "İşimi çok seviyorum, işimde yorulmayı ve emek vermeyi kabulleniyorum. Bu platformda sizlerle şeffaf olmayı ve şakalaşmayı da seviyorum. Ekmeğimi sonuna kadar hak ediyorum. Şu anda bu mesajı yazarken, yemek arasında ve karavandayım."

Oyunculuk Mesleğinin Zorluklarına Dikkat Çekti

Ünlü oyuncu, bacaklarında olan morluklarını ve yorgunluğunu gösteren fotoğraflara eklediği notla, oyunculuk mesleğinin zorluklarına dikkat çekti: "Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var sanıyorsunuz... Ama o morluklar ve zorluklar sadece rol değil. Rol yaparken yanımızda replikleri fısıldayan biri yok; tüm sözleri aklımızda tutuyoruz."

Bu paylaşımların ardından Bergüzar Korel, sosyal medya üzerinde yoğun eleştirilere maruz kaldı.