Benzine Zam: İşte Güncel Fiyatlar ve Detaylar

Benzine Zam: İşte Güncel Fiyatlar ve Detaylar

Benzine Zam: İşte Güncel Fiyatlar ve Detaylar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-12-2023 08:19

Son günlerde benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, araç sahiplerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını belirlemede kilit rol oynuyor. Güncel akaryakıt fiyatlarına dair yapılan yeni düzenlemeler ise tabelalarda farklı rakamların yanmasıyla dikkat çekiyor.

Benzin Fiyatlarına Gece Yarısı Zam:

Bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatlarına 1 lira 49 kuruşluk bir zam yapıldı. Motorin fiyatları ise şu an için değişiklik göstermiyor. Araç sahipleri, bu yeni fiyat düzenlemeleriyle birlikte güncel yakıt maliyetlerini gözden geçirmek zorunda kaldı.

Güncel Benzin Fiyatları:

1,49 liralık zamın ardından İstanbul'da benzin litre fiyatı 32,98 TL'den 34,47 TL'ye, Ankara'da 33,68 TL'den 35,17 TL'ye, İzmir'de ise 33,78 TL'den 35,27 TL'ye yükseldi.

Mazot Fiyatları Sabit:

Motorin fiyatlarındaki herhangi bir değişiklik şu an için mevcut değil. İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,45 TL, Ankara'da 36,11 TL ve İzmir'de 36,27 TL olarak belirlenmiş durumda.

Geçmiş İndirimlere Göz Atalım:

Önceki günlerde, 7 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olan bir dizi indirimle motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk düşüş uygulanmıştı. Bunun ardından 8 Aralık'ta ise 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Bu indirimlerin benzine de yansıdığını görüyoruz; benzine 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı.

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