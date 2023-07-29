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Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!

Günümüzde ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için akaryakıt fiyatları önemli bir mali yük teşkil etmektedir.

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
Yayın Tarihi : 2023-07-29 17:55

Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti! Benzinde çılgın indirim- Günümüzde ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için akaryakıt fiyatları önemli bir mali yük teşkil etmektedir. TEB, müşterilerine yönelik yeni bir akaryakıt kampanyası düzenleyerek, bu mali yükü hafifletmeyi hedefliyor. 17 Temmuz ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya kapsamında, TEB Bireysel Kredi Kartı sahipleri yapacakları akaryakıt ve otogaz harcamalarında 200 TL bonus kazanma fırsatına sahip olacaklar. Kampanyaya katılmak oldukça kolay; sadece CEPTETEB Mobil Uygulaması üzerinden veya "AKARYAKIT" yazıp 4316'ya SMS göndermek yeterli olacaktır.

Akaryakıt Fiyatlarındaki Zamların Etkisi

Son dönemde dünya ve ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler nedeniyle birçok ürün ve hizmette zam uygulanmaya başlandı. Özellikle akaryakıt fiyatlarına yapılan ÖTV zammı, araç sahiplerinin bütçelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Yüksek akaryakıt fiyatları, seyahat ve günlük yaşamda yapılan harcamaları artırmakta ve vatandaşların alım gücünü azaltmaktadır. Bu zorlu ekonomik koşullarda bankaların düzenlediği kampanyalar, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.

TEB Akaryakıt Kampanyası ile Avantajlı Fırsat

TEB'in düzenlediği akaryakıt kampanyası, müşterilere önemli bir avantaj sunuyor. Kampanyaya katılan müşteriler, 1000 TL ve üzeri her ikinci akaryakıt ve otogaz harcamalarında toplamda 200 TL bonus kazanma şansına sahip olacaklar. Bonuslar, 8 Ağustos 2023 tarihinde yüklenecek ve 23 Ağustos 2023 tarihine kadar geri alımları yapılabilecektir.

Kampanyaya Katılım Şartları

Kampanyaya katılmak için gönderilecek SMS'in, katılımcının kayıtlı olduğu telefon üzerinden yapılması gerekmektedir. Ayrıca, kampanyaya katılmadan önce yapılan harcamaların kampanyaya dahil edilmeyeceği unutulmamalıdır. Müşteri başına sadece 200 TL bonus verileceği için, kampanyaya katılmak isteyenlerin bu detaya dikkat etmeleri önemlidir. Kampanyaya katılım için son tarih olan 31 Temmuz 2023'ü kaçırmadan, hemen CEPTEP uygulamasını indirerek veya telefonlarından "AKARYAKIT" yazıp 4316'ya SMS göndererek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

TEB Akaryakıt Kampanyası, araç sahipleri için oldukça cazip bir fırsat sunuyor. Hem akaryakıt giderlerini azaltmak hem de ekstra bonus kazanmak isteyenler, belirtilen tarihler arasında kampanyaya katılım sağlayarak bu avantajlı fırsattan yararlanabilirler. Unutulmamalıdır ki, kampanya sadece TEB Bireysel Kredi Kartı sahiplerine yöneliktir.

Kampanya Bilgileri:

  • Kampanya Süresi: 17 Temmuz - 31 Temmuz 2023
  • Kazanılan Bonus: 100 TL (Her 1000 TL ve üzeri ikinci akaryakıt ve otogaz harcamasında)
  • Bonus Yükleme Tarihi: 8 Ağustos 2023
  • Geri Alım Süresi: 23 Ağustos 2023'e kadar
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