Benzin ve Motorin Yüksek Zamdan Etkilendi! 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları Son Durum!

Akaryakıt fiyatlarına aralıksız zam gelmeye devam ediyor. Son olarak motorinin fiyatı arttı. 22 Aralık Cuma fiyat listesi belli oldu.

Benzin ve Motorin Yüksek Zamdan Etkilendi! 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları Son Durum!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-12-2023 11:50

Ülkemizde akaryakıt fiyatları durmadan değişiyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki artışlar Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte yakından izleniyor. Özellikle son dönemlerdeki fiyat artışları, vatandaşların bütçesini etkilemekte ve akaryakıt fiyatlarına olan ilgiyi artırmaktadır.

Benzin ve Motorine En Son Kaç TL Zam Yapıldı?

 Benzinin litre fiyatına kısa bir süre önce 1 lira 49 kuruşluk bir zam yapıldı. Bu zam, akaryakıt fiyatlarının seyri açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Sektör kaynaklarına göre, motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 76 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.

Güncel Akaryakıt Pompa Fiyatları (22 Aralık Cuma)

  • İstanbul Anadolu Yakası:
    • Benzin: 34.45 TL
    • Motorin: 35.48 TL
    • LPG: 18.15 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası:
    • Benzin: 34.50 TL
    • Motorin: 35.54 TL
    • LPG: 18.18 TL

  • Ankara:
    • Benzin: 35.17 TL
    • Motorin: 36.16 TL
    • LPG: 18.22 TL
  • İzmir:
    • Benzin: 35.35 TL
    • Motorin: 36.40 TL
    • LPG: 18.27 TL

Bu fiyat artışları, vatandaşların günlük yaşam ve ulaşım maliyetlerini önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle büyük şehirlerdeki farklı fiyatlandırmalar ve sürekli değişen fiyatlar, akaryakıt harcamalarını planlamayı zorlaştırıyor. Vatandaşlar, bu durum karşısında alternatif ulaşım yöntemlerini veya daha ekonomik araç kullanımını tercih etme eğiliminde olabilirler. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, aynı zamanda genel ekonomik durum ve enflasyon oranlarıyla da yakından ilişkili bir konu olarak değerlendirilmektedir.

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