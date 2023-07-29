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Benzin ve dizel fiyatları yüzde 90 arttı! İl il akaryakıt fiyatları tarumar etti! Bugün benzin ne kadar? BP, PO 30 Temmuz 2023 fiyat listesi

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışlar, sürücülerin bütçesini olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir.

Benzin ve dizel fiyatları yüzde 90 arttı! İl il akaryakıt fiyatları tarumar etti! Bugün benzin ne kadar? BP, PO 30 Temmuz 2023 fiyat listesi
Yayın Tarihi : 2023-07-29 09:19

İl il akaryakıt fiyatları tarumar etti! Bugün benzin ne kadar? Benzin ve dizel fiyatları yüzde 90 arttı! BP, PO 30 Temmuz 2023 fiyat listesi-  Son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar gündemi meşgul ediyor. Sürücüler, günlük hayatlarında önemli bir gider kalemi olan akaryakıtın litre fiyatlarını ve son dakika zam bilgilerini merak ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve yapılan son zamla ilgili detaylar:

Dün itibarıyla motorin fiyatlarına 1 lira 45 kuruşluk bir zam yapıldı. Bu da sürücülerin yakıt masraflarının daha da artmasına neden oldu.

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) tarafından açıklanan verilere göre, benzin satışları Haziran ayında geçtiğimiz senenin aynı ayına göre yüzde 48,94 artarak 468 bin metreküpe ulaştı. Aynı dönemde motorin satışları da yüzde 4,07 artarak 2 milyon 627 bin 272 metreküp oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları 29 Temmuz 2023 tarihine göre şu şekildedir:

Petrol Ofisi (PO) Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 36.01 lira
    • İstanbul Avrupa Yakası: 36.06 lira
    • Ankara: 36.53 lira
    • İzmir: 36.64 lira

  • LPG:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 13.80 lira
    • İstanbul Avrupa Yakası: 14.25 lira
    • Ankara: 14.16 lira
    • İzmir: 13.87 lira

  • Motorin:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 35.28 lira
    • İstanbul Avrupa Yakası: 35.34 lira
    • Ankara: 35.82 lira
    • İzmir: 36.01 lira

BP Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 36.02 lira
    • İstanbul Avrupa Yakası: 36.07 lira
    • Ankara: 36.45 lira
    • İzmir: 36.68 lira

  • LPG:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 13.68 lira
    • İstanbul Avrupa Yakası: 14.29 lira
    • Ankara: 14.37 lira
    • İzmir: 14.04 lira

  • Motorin:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 35.24 lira
    • İstanbul Avrupa Yakası: 35.30 lira
    • Ankara: 35.80 lira
    • İzmir: 36.01 lira

Total Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 36.07 lira
    • İstanbul Avrupa Yakası: 36.02 lira
    • Ankara: 36.53 lira
    • İzmir: 36.64 lira

  • LPG:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 14.04 lira
    • İstanbul Avrupa Yakası: 14.47 lira
    • Ankara: 14.58 lira
    • İzmir: 14.29 lira

  • Motorin:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 35.27 lira
    • İstanbul Avrupa Yakası: 35.33 lira
    • Ankara: 35.81 lira
    • İzmir: 35.99 lira

Opet Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 36 lira
    • İstanbul Avrupa Yakası: 36.05 lira
    • Ankara: 36.53 lira
    • İzmir: 36.64 lira

  • Motorin:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 35.29 lira
    • İstanbul Avrupa Yakası: 35.35 lira
    • Ankara: 35.83 lira
    • İzmir: 36.01 lira

Shell Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 36.03 lira
    • İstanbul Avrupa Yakası: 36.08 lira
    • Ankara: 36.58 lira
    • İzmir: 36.69 lira

  • LPG:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 14.50 lira
    • İstanbul Avrupa Yakası: 14.50 lira
    • Ankara: 14.54 lira
    • İzmir: 14.32 lira

  • Motorin:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 35.22 lira
    • İstanbul Avrupa Yakası: 35.28 lira
    • Ankara: 35.80 lira
    • İzmir: 36.01 lira

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışlar, sürücülerin bütçesini olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Dikkatli bir şekilde tasarruf tedbirleri almak ve yakıt masraflarını en aza indirmek, bu süreçte önemli bir konudur. Gelişmeleri takip ederek, akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişimleri bilinçli bir şekilde yönetmek önemlidir.

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