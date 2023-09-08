Advert

Benzin fiyatlarında indirim bekleyenlere kara haber verildi! Kötü günler geride kaldı, daha kötüsü gelecek! Okkalı zam...

Akaryakıt fiyatlarındaki gelecekteki değişiklikler, petrol piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor. Peki, yakıt fiyatlarında neler oluyor? İşte BP, PO, Opet, Total, Shell gibi büyük akaryakıt şirketlerinin 8 Eylül 2023 tarihli fiyat listesi ve uzmanların yorumları.

Benzin fiyatlarında indirim bekleyenlere kara haber verildi! Kötü günler geride kaldı, daha kötüsü gelecek! Okkalı zam...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-09-2023 12:50

Kötü günler geride kaldı, daha kötüsü gelecek! Okkalı zam... Benzin fiyatlarında indirim bekleyenlere kara haber verildi-  Son zamanlarda benzin, motorin ve LPG fiyatlarına gelen zamlar, sürücülerin cebini yakarken, akaryakıt fiyatlarına gelecek indirim ise milyonlarca sürücü tarafından dört gözle bekleniyor.

Petrol Fiyatlarındaki Yükseliş

Son dönemde petrol fiyatlarının dünya genelinde artış göstermesi, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Özellikle OPEC+ liderleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın sene sonuna kadar arz kısıntılarını uzatacaklarını açıklamaları, petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Kasım ayından bu yana en yüksek seviyelerini gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,04 dolar seviyesinde kapattı. Benzer şekilde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 86,54 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıta Zam Bekleniyor Mu?

Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam yapılma ihtimalini gündeme getiriyor. Özellikle mazot fiyatları, sürücülerin en çok dikkat ettiği konulardan biri haline geldi. Enerji Uzmanı ve Ekonomi Gazetecisi Cahit Saraçoğlu, Suudi Arabistan ve Rusya'nın aldığı kararların petrol fiyatlarını yükselttiğine dikkat çekerek, motorin fiyatlarında indirim beklentisinin, bu ülkelerin günlük üretim kesintilerini yıl sonuna kadar uzatma kararı aldıktan sonra ortadan kalkabileceğini ifade etti.

Akaryakıt Şirketlerinin Fiyat Politikaları

Akaryakıt fiyatlarını belirleyen büyük şirketlerden BP, PO, Opet, Total ve Shell gibi isimler, piyasadaki petrol fiyatlarına bağlı olarak fiyatlarını güncelliyorlar. Bu nedenle, petrol fiyatlarında yaşanan değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıyor.

Sürücüler, yakıt fiyatlarındaki bu belirsizlikler karşısında, akaryakıt şirketlerinin güncel fiyat listelerini ve uzmanların yorumlarını takip ederek, yakıt alışverişlerini daha bilinçli bir şekilde yapmaya çalışıyorlar.

8 Eylül 2023 Akaryakıt Fiyatları ve Güncellemeleri

Akaryakıt fiyatları, her gün değişen petrol piyasası ve döviz kurlarıyla birlikte sürekli olarak güncellenmektedir. İşte 8 Eylül 2023 tarihinde BP, Opet, Total ve Shell gibi büyük akaryakıt şirketlerinin benzin, motorin ve LPG fiyat listesi:

BP Akaryakıt Fiyatları
Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 36.75 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 36.80 Türk Lirası
Ankara: 37.36 Türk Lirası
İzmir: 37.50 Türk Lirası
LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 17.31 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 17.76 Türk Lirası
Ankara: 17.02 Türk Lirası
İzmir: 17.46 Türk Lirası
Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 37.78 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 37.84 Türk Lirası
Ankara: 38.35 Türk Lirası
İzmir: 38.53 Türk Lirası
Opet Akaryakıt Fiyatları
Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 36.74 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 36.79 Türk Lirası
Ankara: 37.34 Türk Lirası
İzmir: 37.45 Türk Lirası
Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 37.87 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 37.93 Türk Lirası
Ankara: 38.45 Türk Lirası
İzmir: 38.63 Türk Lirası
Total Akaryakıt Fiyatları
Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 36.74 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 36.79 Türk Lirası
Ankara: 37.34 Türk Lirası
İzmir: 37.44 Türk Lirası
LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 17.42 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 17.84 Türk Lirası
Ankara: 17.96 Türk Lirası
İzmir: 17.69 Türk Lirası
Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 37.80 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 37.86 Türk Lirası
Ankara: 38.35 Türk Lirası
İzmir: 38.55 Türk Lirası
Shell Akaryakıt Fiyatları
Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 36.75 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 36.80 Türk Lirası
Ankara: 37.37 Türk Lirası
İzmir: 37.50 Türk Lirası
LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 18.14 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 18.14 Türk Lirası
Ankara: 18.18 Türk Lirası
İzmir: 17.96 Türk Lirası
Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 37.79 Türk Lirası
İstanbul Avrupa Yakası: 37.85 Türk Lirası
Ankara: 39.11 Türk Lirası
İzmir: 38.57 Türk Lirası

 

Benzer Haberler
Erdoğan Talimat Verdi! OVP Emekli Maaşlarını Arttırdı! Yüzde 38+7 Zam Oranı Bayram Ettirdi Erdoğan Talimat Verdi! OVP Emekli Maaşlarını Arttırdı! Yüzde 38+7 Zam Oranı Bayram Ettirdi
4A,4B ve 4C'li SGK, BağKur emeklilerine flaş haber! OVP ile maaş hesabı değişti! En düşük maaş belli oldu 4A,4B ve 4C'li SGK, BağKur emeklilerine flaş haber! OVP ile maaş hesabı değişti! En düşük maaş belli oldu
Bu haber vatandaşa saz çalıp oynatır! OVP sonrası herkesin evi olacak! Devlet, dar ve orta gelirliler yaşadı! Bu haber vatandaşa saz çalıp oynatır! OVP sonrası herkesin evi olacak! Devlet, dar ve orta gelirliler yaşadı!
İstanbul için sona geri sayım başladı! Deprem uzmanı kıyamet senaryosunu açıkladı! O ilçeler hapı yuttu! İstanbul için sona geri sayım başladı! Deprem uzmanı kıyamet senaryosunu açıkladı! O ilçeler hapı yuttu!
Az evvel kullanıma açıldı! e-Devlet’ten bakmanız lazım! Adınıza binlerce lira ödeme tanımlandı Az evvel kullanıma açıldı! e-Devlet’ten bakmanız lazım! Adınıza binlerce lira ödeme tanımlandı
Başvuru formunu az önce aktif edildi! Şimdi doldur al! PTT'den karşılıksız 16.000 TL ödeme yapılacak Başvuru formunu az önce aktif edildi! Şimdi doldur al! PTT'den karşılıksız 16.000 TL ödeme yapılacak
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz sezonu kapattı:
  • 02-09-2023 10:26

Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!
  • 05-09-2023 08:57

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur
  • 05-09-2023 20:27

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın
  • 07-09-2023 23:33

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın