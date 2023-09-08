Benzin fiyatlarında indirim bekleyenlere kara haber verildi! Kötü günler geride kaldı, daha kötüsü gelecek! Okkalı zam...

Kötü günler geride kaldı, daha kötüsü gelecek! Okkalı zam... Benzin fiyatlarında indirim bekleyenlere kara haber verildi- Son zamanlarda benzin, motorin ve LPG fiyatlarına gelen zamlar, sürücülerin cebini yakarken, akaryakıt fiyatlarına gelecek indirim ise milyonlarca sürücü tarafından dört gözle bekleniyor.

Petrol Fiyatlarındaki Yükseliş

Son dönemde petrol fiyatlarının dünya genelinde artış göstermesi, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Özellikle OPEC+ liderleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın sene sonuna kadar arz kısıntılarını uzatacaklarını açıklamaları, petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Kasım ayından bu yana en yüksek seviyelerini gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,04 dolar seviyesinde kapattı. Benzer şekilde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 86,54 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıta Zam Bekleniyor Mu?

Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam yapılma ihtimalini gündeme getiriyor. Özellikle mazot fiyatları, sürücülerin en çok dikkat ettiği konulardan biri haline geldi. Enerji Uzmanı ve Ekonomi Gazetecisi Cahit Saraçoğlu, Suudi Arabistan ve Rusya'nın aldığı kararların petrol fiyatlarını yükselttiğine dikkat çekerek, motorin fiyatlarında indirim beklentisinin, bu ülkelerin günlük üretim kesintilerini yıl sonuna kadar uzatma kararı aldıktan sonra ortadan kalkabileceğini ifade etti.

Akaryakıt Şirketlerinin Fiyat Politikaları

Akaryakıt fiyatlarını belirleyen büyük şirketlerden BP, PO, Opet, Total ve Shell gibi isimler, piyasadaki petrol fiyatlarına bağlı olarak fiyatlarını güncelliyorlar. Bu nedenle, petrol fiyatlarında yaşanan değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıyor.

Sürücüler, yakıt fiyatlarındaki bu belirsizlikler karşısında, akaryakıt şirketlerinin güncel fiyat listelerini ve uzmanların yorumlarını takip ederek, yakıt alışverişlerini daha bilinçli bir şekilde yapmaya çalışıyorlar.

8 Eylül 2023 Akaryakıt Fiyatları ve Güncellemeleri

Akaryakıt fiyatları, her gün değişen petrol piyasası ve döviz kurlarıyla birlikte sürekli olarak güncellenmektedir. İşte 8 Eylül 2023 tarihinde BP, Opet, Total ve Shell gibi büyük akaryakıt şirketlerinin benzin, motorin ve LPG fiyat listesi:

BP Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 36.75 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 36.80 Türk Lirası

Ankara: 37.36 Türk Lirası

İzmir: 37.50 Türk Lirası

LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 17.31 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 17.76 Türk Lirası

Ankara: 17.02 Türk Lirası

İzmir: 17.46 Türk Lirası

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 37.78 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 37.84 Türk Lirası

Ankara: 38.35 Türk Lirası

İzmir: 38.53 Türk Lirası

Opet Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 36.74 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 36.79 Türk Lirası

Ankara: 37.34 Türk Lirası

İzmir: 37.45 Türk Lirası

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 37.87 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 37.93 Türk Lirası

Ankara: 38.45 Türk Lirası

İzmir: 38.63 Türk Lirası

Total Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 36.74 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 36.79 Türk Lirası

Ankara: 37.34 Türk Lirası

İzmir: 37.44 Türk Lirası

LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 17.42 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 17.84 Türk Lirası

Ankara: 17.96 Türk Lirası

İzmir: 17.69 Türk Lirası

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 37.80 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 37.86 Türk Lirası

Ankara: 38.35 Türk Lirası

İzmir: 38.55 Türk Lirası

Shell Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 36.75 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 36.80 Türk Lirası

Ankara: 37.37 Türk Lirası

İzmir: 37.50 Türk Lirası

LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 18.14 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 18.14 Türk Lirası

Ankara: 18.18 Türk Lirası

İzmir: 17.96 Türk Lirası

Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: 37.79 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 37.85 Türk Lirası

Ankara: 39.11 Türk Lirası

İzmir: 38.57 Türk Lirası