Benzin fiyatlarına toplam 14 TL zam şoku! Sürücüler karalar bağladı! Benzin, motorin, LPG bugün kaç TL?

Sürücüler karalar bağladı! Benzin, motorin, LPG bugün kaç TL? Benzin fiyatlarına toplam 14 TL zam şoku- Türkiye'de seçim sonrası yaşanan döviz kuru ve enflasyon baskısıyla birlikte hayat pahalılığı arttı ve halkın alım gücü düştü. Bu dönemde döviz kuru rekorlar kırarken, enflasyon da yükselişini sürdürdü. Ülke, bir kriz döngüsüne girdi ve ekonomik belirsizlikler devam etti.

Bu süreçte, benzin fiyatlarına yapılan zam haberleri de gündemde yer aldı. Kulislerde benzine yeni bir zam yapılacağı konuşulurken, Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,30 TL zam yapılacağı iddia edildi. Bu zam haberleri, halkın daha da zorlanacağı bir dönemde akaryakıt fiyatlarının yükseldiği endişelerini artırdı.

Finans uzmanı İris Cibre, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde yaptığı yorumlarla tanınan bir isim olarak zam konusuyla ilgili sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Cibre, paylaşımında Cumartesi gününden itibaren benzine 1,30 TL zam yapılacağını belirtirken, Hazirandan beri benzine yapılan zam oranının yüzde 32 olduğunu, Brent fiyatındaki artışın ise yüzde 10 olduğunu ve rafineri marjında bir değişiklik olmadığını ifade etti. Cibre'ye göre, zamın geri kalanı kur artışından kaynaklanmaktadır.

Petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardından akaryakıt fiyatlarına zam haberleri gelmeye devam etmektedir. Bu süreçte, benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle hesaplanmaktadır. Gümrüksüz rafineri fiyatları, Akdeniz İtalyan piyasalarında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibiyle belirlenmektedir. Bu hesaplama süreci sonucunda, gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilmektedir.

Bu süreçte akaryakıt fiyatlarındaki artışlar araç kullanıcılarını endişelendirmekte ve zam haberleri yakından takip edilmektedir. Ekonomik belirsizlikler ve döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesi beklenmektedir.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, akaryakıt fiyatlarına ilişkin önemli bir yazı paylaştı. Bingöl, 2023 bütçesinde belirlenen 510 milyarlık ÖTV hedefine ek olarak yüzde 60 ÖTV tahsilat ilavesi yapıldığını ve bu tahsilatın beş buçuk ay içinde gerçekleştirileceğini belirtti. Bingöl, tüm ÖTV kalemlerinin en az 1,2 kat artırılması gerektiğine dikkat çekerek, bu artışın özellikle akaryakıt ürünlerinde daha fazla hissedileceğini vurguladı. ÖTV artışının pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte litre başına 2,5265 lira olan maktu ÖTV'nin yıl sonuna kadar yaklaşık 5 liralık bir artışla 7,5-8 lira seviyesine çıkabileceğini ifade etti. Bingöl, maktu ÖTV artışının pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında 6-8 Türk Lirası arasında bir zam beklenebileceğini söyledi.

Bu bağlamda, 14 Temmuz 2023 tarihine ait akaryakıt fiyatları da yayınlandı. Örneğin, Petrol Ofisi, Total, BP, Opet ve Shell gibi önemli akaryakıt şirketlerinin fiyat listelerine göre, İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 26,61 - 26,68 lira arasında değişmektedir. Motorin için ise fiyatlar 26,23 - 26,37 lira arasında değişmektedir. LPG'nin litre fiyatı ise 10,73 - 11,55 lira arasında değişmektedir. Bu fiyatlar, belirtilen tarih itibarıyla geçerli olup, şirketler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

Akaryakıt fiyatlarında beklenen zam ve vergi artışları, sürücüler arasında endişe yaratmış durumdadır. Yakıt fiyatlarının yükselmesi, araç sahiplerini ekonomik olarak zorlayabilir ve genel yaşam maliyetlerine de etki edebilir. Bu nedenle, akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip etmek ve bütçelerini bu doğrultuda planlamak önemlidir.