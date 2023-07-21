Benzin fiyatlarına okkalı zam yapılmıştı! TEB’ten peş peşe benzin müjdesi geldi!

TEB’ten peş peşe karyakıt müjdesi geldi! Benzin fiyatlarına okkalı zam yapılmıştı- Araç sahiplerini zorlayan akaryakıt fiyatlarına gelen dev zammın ardından sevindirici bir haber Türkiye Ekonomi Bankası'ndan (TEB) geldi. TEB, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi dengelemek ve müşterilerine ekonomik rahatlama sağlamak için özel bir indirim kampanyası düzenledi. Bu kampanya sayesinde TEB müşterileri, 15 Ağustos'a kadar yapacakları akaryakıt harcamalarında 110 TL'ye kadar indirim kazanacak.

TEB resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kampanyaya katılmak için TEB bireysel kredi kartlarıyla 3 Temmuz 2023 ile 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında Bonus üyesi Opet istasyonlarında farklı günlerde ve toplamda dört kez 400 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz alışverişi yapmak gerekiyor. Kampanyaya katılım sağlayan müşteriler, SMS veya CEPTETEB uygulaması üzerinden indirim kazanabilecekler.

Kampanya detaylarına göre, aynı gün içinde aynı iş yerinden yapılan birden fazla 400 TL ve üzeri alışverişlerde sadece ilk işlem kampanyaya dahil olacak. Kampanya müşteri temellidir, bu nedenle bir kişi en fazla 110 TL indirim elde edebilecek. Kampanya bonus üyesi Opet istasyonlarında geçerli olacak ve işlemler TEB Garanti POS cihazından geçirilmelidir.

İndirim kazanmak için müşterilerin 3 Temmuz 2023 ile 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında dört kez 400 TL ve üzeri işlem yapmaları gerekmektedir. Ardından 21 Ağustos 2023 ile 21 Eylül 2023 tarihleri arasında 5. harcamalarını gerçekleştirmeleri gerekir. Kampanya katılımı için gönderilen SMS'lerin TEB sisteminde bulunan ve işlem yapılan kartın bağlı olduğu cep telefonu numarasından gönderilmesi gerekmektedir ve bu işlemler Turkcell ve Türk Telekom için 1,00 TL, Vodafone için 0,40 TL olarak ücretlendirilecektir.

TEB'in bu indirim kampanyası, araç sahipleri için önemli bir fırsat sunarken, akaryakıt masraflarını azaltarak ekonomik yükü hafifletecektir. TEB müşterileri, bu kampanyadan faydalanarak yakıt giderlerini daha hesaplı bir şekilde karşılayabilecek ve kontak kapatma noktasına gelme endişelerinden kurtulacaklar. Bu tür kampanyalar, bankaların müşterilerine yönelik sağladığı değerli avantajlar arasında yer alarak finansal güvenliklerini artırmaya yardımcı olmaktadır.