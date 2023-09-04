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Benzin fiyatlarına okkalı zam! Tabelalar tek tek değişti! Araç sahipleri elini çabuk tutsun!

Son dakika açıklamasıyla gelen haber, otogaz kullanıcılarını tedirgin etti. Otogaz fiyatlarına büyük bir zam yapılacağı duyuruldu

Benzin fiyatlarına okkalı zam! Tabelalar tek tek değişti! Araç sahipleri elini çabuk tutsun!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 15:09

Bu zam ile birlikte akaryakıt fiyatlarının otogazda 1 liranın üzerinde artacağı ifade edildi. Peki, bu beklenen zam ne zaman gerçekleşecek? Akaryakıt fiyatlarında döviz kaynaklı indirimler beklenirken, gelen zam haberleri tüm ülkeyi şaşırttı. Sektör kaynaklarına göre, otogaza 1.30 TL civarında bir zam geleceği tahmin ediliyor ve bu zamın 5 Eylül 2023 Salı gününden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Zam miktarı henüz net olarak belirlenmemiş olsa da, 1.30 TL ile 1.50 TL arasında olması bekleniyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları:

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 36.75 TL
İstanbul Avrupa Yakası: 36.80 TL
Ankara: 37.36 TL
İzmir: 37.50 TL

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 15.72 TL
İstanbul Avrupa Yakası: 16.33 TL
Ankara: 16.41 TL
İzmir: 16.08 TL

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 37.78 TL
İstanbul Avrupa Yakası: 37.84 TL
Ankara: 38.35 TL
İzmir: 38.53 TL

Zam Sonrası Ne Olacak?

Geleceği açıklanan bu zam sonrasında, otogaz fiyatlarının 17 liranın üzerine çıkması bekleniyor. Otogaz kullanıcıları için ekonomik dengeyi korumak daha da zorlaşabilirken, yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların takip edilmesi önem arz ediyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren bu gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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