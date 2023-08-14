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Benzin fiyatlarına gece yarısı okkalı zam geldi! O kartla ödeme yapanlara depoda yüzlerce TL verilecek!

Türkiye'nin en önde gelen özel bankalarından biri olan Garanti Bankası, akaryakıt harcamalarında 400 TL'ye kadar indirim sunan bir kampanyayı duyurdu.

Benzin fiyatlarına gece yarısı okkalı zam geldi! O kartla ödeme yapanlara depoda yüzlerce TL verilecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-08-2023 09:53

O kartla ödeme yapanlara depoda yüzlerce TL verilecek! Benzin fiyatlarına gece yarısı okkalı zam geldi- Türkiye'nin en önde gelen özel bankalarından biri olan Garanti Bankası, akaryakıt harcamalarında 400 TL'ye kadar indirim sunan bir kampanyayı duyurdu. Bankanın açıklamalarına göre, akaryakıt harcamalarında 400 TL indirim sağlanacak.

Depoda 400 TL İndirim

Kampanya detaylarına göre, depoda 400 TL indirim yapılacaktır. Aynı zamanda Garanti Bankası, kampanya hakkındaki detayları da paylaştı. YAKIT400 promosyon kodunu kullanarak Garanti BBVA Mobil uygulamasını indiren ve 1 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında ilk defa banka müşterisi olan kişilere, 400 TL değerinde depoda indirim yapılacak.

Garanti Bankası 400 TL Akaryakıt Kampanyası

Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek "Müşteri Olmak İstiyorum" adımını takip eden ve 1 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında ilk kez Garanti BBVA müşterisi olan bireysel müşteriler, 10 Eylül 2023 tarihine kadar Paracard veya kredi kartlarıyla yapacakları akaryakıt harcamalarından faydalanabilecekler. Kampanyadan yararlanmak için YAKIT400 promosyon kodunu Garanti BBVA Mobil uygulamasının Profil ve Ayarlar bölümündeki "Promosyon Kodu Paylaş/Gir" alanına girmeniz gerekmektedir.

Kredi Kartı veya Paracard Başvurusu ve Ödüller

Kredi kartı veya Paracard başvurusu yaparak kart sahibi olan müşteriler, 10 Eylül 2023 saat 23:59'a kadar ilk kez ve tek seferde yapacakları akaryakıt harcamasıyla kampanyaya katılabilirler. Kampanya koşullarını sağlayan müşterilere, akaryakıt harcamasının yarısı kadar, en fazla 400 TL olacak şekilde Paracard'ların bağlı olduğu Vadesiz TL mevduat hesaplarına veya Garanti BBVA kredi kartlarına ödül olarak iade edilecektir.

Ödeme Yöntemleri ve Sonuçları

Paracard ile yapılan akaryakıt harcamaları için ödül yüklemeleri Paracard'ın bağlı olduğu Vadesiz TL mevduat hesabına her ayın 15'ine kadar yapılacaktır. Garanti BBVA kredi kartından yapılan akaryakıt harcamaları ise ilk veya ikinci ekstrelerde yansıtılacaktır. Geri ödeme için müşterinin aktif bir Vadesiz TL Mevduat hesabı veya kredi kartı hesabı bulunması gerekmektedir.

Garanti Bankası'nın 400 TL akaryakıt kampanyası, banka müşterilerine akaryakıt harcamalarında büyük bir indirim fırsatı sunmaktadır. Kampanya detaylarına uygun olarak başvurularınızı yaparak akaryakıt harcamalarınızdan avantajlı bir şekilde yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru için Garanti BBVA Mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.

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