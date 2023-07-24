Benzin fiyatlarına bir darbe daha! Fiyatları alanı yakacak! 41 TL olacak! Vatandaşlar kara kara düşünüyor! O tarihte patlayacak!

41 TL olacak! Vatandaşlar kara kara düşünüyor! O tarihte patlayacak! Benzin fiyatlarına bir darbe daha! Fiyatları alanı yakacak- Türkiye'de akaryakıt fiyatları son dönemde KDV ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle sürekli olarak zamlanıyor. Vatandaşlar, 30 TL'yi aşan benzin ve motorin fiyatları karşısında endişe içinde ve sorgulamaya devam ediyor. Özellikle 24 Temmuz 2023 tarihinde gelecek yeni bir zam haberi ise sürücüleri isyan ettiriyor. Akaryakıta şimdi de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) darbesi geliyor ve litre fiyatı 41 TL'yi aşacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika haberinin detayları…

Benzin Fiyatları Alanı Yakacak!

KDV ve dolar kurundaki artışların ardından akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Son dönemde benzin ve motorin fiyatları 30 TL'yi geçerek araç sahiplerinin bütçesini zorlamaya başlamıştı. Ancak, gelen son dakika haberiyle birlikte sürücülerin endişesi daha da arttı. Ünlü ekonomist Mustafa Sönmez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda akaryakıta bir zam daha geleceğini açıkladı. Dolardaki artışların akaryakıt fiyatlarına tam olarak yansımadığını belirten Sönmez, akaryakıt fiyatlarına dolardan bağımsız olarak ÖTV artışı ile yeni zamların gelebileceği uyarısında bulundu.

24 Temmuz 2023 Pazar Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatları güncel olarak şu şekildedir:

İstanbul Benzin ve Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.00 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 33.86 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 15.95 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.05 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 33.92 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 15.95 TL

Ankara Benzin ve Motorin Fiyatları:

Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.53 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 34.40 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.15 TL

İzmir Benzin ve Motorin Fiyatları:

İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.63 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 34.57 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.25 TL

Akaryakıt Fiyatları

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor. Buna ek olarak, belirli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak değişkenlik göstermesi, sürücüleri maddi olarak zorluyor ve ulaşım maliyetlerini arttırıyor. Bu nedenle, vatandaşlar tarafından gelecek zam haberleri yakından takip ediliyor ve doğal olarak günlük yaşantıya etkileri araştırılıyor.