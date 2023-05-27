Benzin, dizel ve LPG otogaz alımlarında deponuzu fulleyin 75 TL indirim kazanın!

Petrol Ofisi, Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu zincirlerinden biri olarak, iş Bankası ile ortak olarak hazırladığı yeni bir kampanyayı duyurdu. Bu kampanya kapsamında, Petrol Ofisi bayilerinden Maximum kredi kartı ile ödeme yapanlara indirimli akaryakıt satışı yapılacak ve aynı zamanda 75 TL'lik para puan verileceği açıklandı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin öncelikle başvuru yapması gerekmektedir.

Petrol Ofisi'nden İndirimli Benzin, Motorin ve LPG Otogaz Nasıl Alınır?

Petrol Ofisi'nin kampanyalar bölümünden yapılan açıklamada, kampanyaya katılmak için aşağıdaki adımların izlenmesi gerektiği belirtilmiştir:

Maximum Kart: Kampanya, Maximum Kart ile yapılacak akaryakıt veya otogaz alışverişlerini kapsamaktadır. 2-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında tek seferde yapılacak 750 TL ve üzeri ilk alışverişe 75 TL MaxiPuan verilecektir.

Başvuru: Kampanyaya katılmak için İşCep veya Maximum Mobil uygulaması üzerinden "Kampanyalar" bölümüne girerek ilgili kampanyadaki "KATIL" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Başvuru tamamen ücretsizdir ve alışverişinizden önce veya sonra başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Kampanyaya İş Bankası Maximum, Maximiles ve Privia markalı bireysel kredi kartları ile yapılan alışverişlerin dahil olduğu belirtilmektedir. Aşağıda, ödül kullanımı hakkında merak edilen detaylar bulunmaktadır:

MaxiPuan Kullanımı: MaxiPuan'lar 06.06.2023 tarihinde en son kullandığınız kartınıza yüklenecektir ve kullanım süresi 31 Temmuz 2023'te sona erecektir.

Yararlanma ve Puan Sınırlaması: Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir ve en fazla 75 TL MaxiPuan kazanabilir.

Ödül Yükleme: Kampanya kriterlerini karşılayan ve en son kullanılan kartın Maximum Kart olduğu durumda, ödül MaxiPuan olarak yüklenecektir.

Maximiles Özellikli Kartlar: Kampanya kapsamında kullanılan en son kredi kartı Maximiles özellikli ise, MaxiPuan'lar MaxiMil'e dönüştürülebilir