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Benzin, dizel ve LPG fiyatlarına tarihi zam! Vatandaşlara kontak kapattırır! İşte BP, Opet, PO, Shell 11 Ağustos 2023 fiyat listesi

Son günlerde piyasalarda yaşanan hareketlilik gözleri dolar ve petrol fiyatlarına çevirdi. Dünya genelinde brent petrol varil fiyatlarının hızla yükselmesi, Türkiye'de ise dolarun istikrarlı bir şekilde artış göstermesi, ekonomi gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Benzin, dizel ve LPG fiyatlarına tarihi zam! Vatandaşlara kontak kapattırır! İşte BP, Opet, PO, Shell 11 Ağustos 2023 fiyat listesi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Birkaç hafta boyunca 27 lira seviyelerinin biraz altında seyreden dolar kuru, sonunda 27 lira seviyesini geçti ve şu an bu seviyelerde hareket etmeye devam ediyor. Uzun bir süre 27 lira eşiğini geçemeyen dolar, son dönemdeki artışıyla yatırımcıların ve ekonomi uzmanlarının yakından takip ettiği bir gelişme haline geldi.

Brent Petrol Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor

Geçtiğimiz haftalarda 81 dolar seviyelerine kadar gerileyen brent petrol varil fiyatı, son günlerde ciddi bir yükseliş kaydetti. Fiyatlar 87.46 dolara kadar yükselerek, akaryakıt fiyatlarında olası yeni zamlara işaret etti. Özellikle benzin ve motorin fiyatlarındaki bu yükseliş, araç sahipleri ve tüketiciler için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Akaryakıt Zamları Gündemde

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, benzine 3 TL ve motorine 4 TL zam geleceği konuşuluyor. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu iddiaların doğruluğu ve zamanlaması, yakın gelecekteki akaryakıt fiyatlarını etkileyecek önemli bir faktör olarak görülüyor.

Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor

Son dakika bilgilerine göre, motorin fiyatlarına litre başına 1.82 TL zam yapılacağı açıklandı. Bu zam, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak ve tüketicileri yakından etkileyecek.

Zam Ne Zaman Gelecek?

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, motorin fiyatlarındaki zam yarın gece yarısından sonra geçerli olacak. Bu gelişme, akaryakıt tüketimi olan herkesi etkileyen bir konu haline gelmeye devam ediyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Henüz zam gerçekleşmeden önce, güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Piyasalarda akaryakıt fiyatlarına yönelik son dakika haberleri geldi. Dört büyük akaryakıt markasının güncel fiyatlarını inceledik. İşte BP, Opet, Petrol Ofisi ve Shell'in 10 Ağustos 2023 tarihli benzin, motorin ve LPG fiyatları:

BP Akaryakıt Fiyatları:

  • Benzin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 36.04 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 36.14 TL
    • Ankara: 36.57 TL
    • İzmir: 36.70 TL

  • LPG Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 15.72 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 16.33 TL
    • Ankara: 16.41 TL
    • İzmir: 16.08 TL

  • Motorin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 36.40 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 36.46 TL
    • Ankara: 36.95 TL
    • İzmir: 37.12 TL

Opet Akaryakıt Fiyatları:

  • Benzin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 36.08 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 36.13 TL
    • Ankara: 36.63 TL
    • İzmir: 36.74 TL

  • Motorin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 36.45 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 36.55 TL
    • Ankara: 37.03 TL
    • İzmir: 37.21 TL

Petrol Ofisi Akaryakıt Fiyatları:

  • Benzin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 36.05 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 36.10 TL
    • Ankara: 36.57 TL
    • İzmir: 36.69 TL

  • LPG Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 16.38 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 15.93 TL
    • Ankara: 16.29 TL
    • İzmir: 16.00 TL

  • Motorin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 36.45 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 36.51 TL
    • Ankara: 36.99 TL
    • İzmir: 37.18 TL

Total Akaryakıt Fiyatları:

  • Benzin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 36.08 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 36.13 TL
    • Ankara: 36.59 TL
    • İzmir: 36.72 TL

  • LPG Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 16.07 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 16.50 TL
    • Ankara: 16.61 TL
    • İzmir: 16.32 TL

  • Motorin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 36.08 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 36.13 TL
    • Ankara: 36.99 TL
    • İzmir: 37.18 TL

Shell Akaryakıt Fiyatları:

  • Benzin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 36.06 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 36.11 TL
    • Ankara: 36.61 TL
    • İzmir: 36.74 TL

  • LPG Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 16.63 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 16.63 TL
    • Ankara: 16.67 TL
    • İzmir: 16.45 TL

  • Motorin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 36.39 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 36.45 TL
    • Ankara: 36.95 TL
    • İzmir: 37.14 TL
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