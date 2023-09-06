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Benimde evim olsun diyenler! TOKİ hızır gibi yetişti! 1+1 2++1 3+1 konutlar açıklandı! İşte taksit tutarları

Türkiye'de konut fiyatlarının artmasıyla birlikte uygun fiyatlarla ev sahibi olma hayali kuran birçok kişi için Türkiye Konut İmar İnşaat A.Ş. (TOKİ) tarafından sunulan yeni konut fırsatları gündemde!

Benimde evim olsun diyenler! TOKİ hızır gibi yetişti! 1+1 2++1 3+1 konutlar açıklandı! İşte taksit tutarları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-09-2023 20:05

TOKİ'nin son duyurusuna göre, uygun aylık taksitlerle ev sahibi olmak isteyenler için konutlar satışa sunuldu. Bu makalede, TOKİ'nin sunduğu bu önemli fırsatı ve başvuru şartlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.

TOKİ'den Uygun Taksit İmkanıyla Konutlar Satışta!

Uygun fiyata konut sahibi olmak isteyenler için TOKİ tarafından Erzurum İli Aşkale Kandilli 96 konut projesi kapsamında 1+1, 2+1 ve 3+1 konutların satışa çıkarıldığı duyuruldu. Hangi konutlara başvuruda bulunabileceğiniz ve başvuru detaylarına ilişkin bilgilere erişim sağlamak için TOKİ'nin resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru Şartları

TOKİ'ye başvuru yapmak isteyen adayların başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde en az 1 yıldan fazla ikamet etmek veya il nüfusuna kayıtlı olmak.
  3. Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının TOKİ'den daha önce konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç).
  4. Başvuru tarihinde 25 yaşını doldurmuş olmak (Ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır).
  5. Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 21.000 TL olması (Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol vb. tüm yardımlar dahil toplam hane halkı aylık net geliri 21.000 TL'yi geçmemelidir).
  6. Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilir.

Başvuruları yapmadan önce başvuru şartlarını dikkatlice incelemek ve gerekli belgeleri tamamlamak önemlidir.

TOKİ'nin sunduğu bu fırsatı kaçırmamak için başvuru şartlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirip başvurunuzu zamanında yapmayı unutmayın! Ev sahibi olma hayaliniz TOKİ ile bir adım daha yakın.

TOKİ'DEN SATIŞA ÇIKAN KONUTLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

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